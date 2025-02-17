Подружжя готуються до народження первістка, тому захотіли заздалегідь подбати про дитячу кімнату. Місця було дуже мало, але пара вирішила поділити вітальню, щоб малюк мав свій куточок, розповідає 24 Канал, посилаючись на інстаграм Юлії.

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Дитяча кімната вийшла чудовою

Майбутня мама Юлія розповіла, що любить свою невелику, але дуже затишну квартиру, як і її чоловік. Пара не хотіла шукати інше житло, тому вирішила пожертвувати частиною житлового простору.

Нам потрібно було місце для дитини, але ми не хотіли переїжджати. Нам подобається, як вийшло – компактно, але затишно,

– поділилася авторка відео.

Та це не єдина причина, яка спонукала пару залишитися вдома. Ціни на житло і Нью-Йорку такі високі, що й оренда буде дорожчою за одноразове розширення наявної оселі.

За даними Apartments.com, середня вартість оренди квартири з однією спальнею становить 3,9 тисячі доларів на місяць, а з двома спальнями – 5,3 тисячі доларів. А дитяча кімната розміром 3 метри на 2,4 метра з ліжечком, кріслом-гойдалкою і невеликою шафою обійшлася подружжю в кілька тисяч доларів.

Пара зробила з вітальні дві кімнати: дивіться відео

"Ми зробили так само"

Більшість користувачів назвали таке рішення чудовим і практичним. Були коментатори, які поділилися схожим досвідом:

Справжня нью-йоркська дитина! Ми зробили так само, коли чекали на першого малюка;

Дуже мило! Ми влаштували куточок для третьої дитини в спальні, поки не переїдемо.

Деякі коментатори висловили іронічну думку, мовляв, пара могла б і не старатися. "Дитина все одно проведе перший рік у вашому ліжку", – написали користувачі.

Відео подружжя швидко стало вірусним, зібравши понад 5,7 мільйона переглядів.