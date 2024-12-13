Реформа МСЕК: у МОЗ відреагували на чутки про платні огляди

Міністерство охорони здоров’я України разом із громадськими організаціями та експертами працює над реформою медико-соціальної експертизи (МСЕ). Законопроєкт №12178, ухвалений у першому читанні, є важливим етапом цієї роботи.

У зв’язку з поширенням недостовірної інформації про окремі положення законопроєкту, МОЗ опублікувало роз’яснення, передає 24 Канал.

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Які деталі реформи МСЕК варто знати

Законопроєкт спрямований на створення більш адаптивної системи реабілітації, орієнтованої на потреби кожної людини. Індивідуальна програма реабілітації враховуватиме сучасні потреби пацієнта та доступні послуги в межах державних і регіональних програм.

Удосконалення процесів сприятиме зменшенню бюрократії, оперативному реагуванню на запити громадян та усуненню корупційних ризиків.

Безоплатність оглядів залишається незмінною

Законопроєкт не обмежує обсяг безоплатних послуг. Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) передбачає фінансування за рахунок бюджету, державного соціального страхування чи інших джерел. Пацієнти, як і раніше, отримуватимуть безоплатну медичну допомогу в межах державної програми медичних гарантій.

Доступ до реабілітаційних засобів для всіх громадян

Законопроєкт гарантує державну підтримку всім, хто потребує реабілітації. Нові зміни дозволяють отримувати протези та допоміжні засоби без очікування на підтвердження статусу інвалідності.

Розширення джерел фінансування

Законопроєкт розширює можливості фінансування через різні державні програми. Реабілітація фінансуватиметься через програму медичних гарантій, із залученням Фонду соціального захисту та інших можливих джерел.

Державна типова програма (ДТП) реабілітації осіб з інвалідністю не обмежує перелік послуг. Гарантований державою набір послуг доповнюється іншими сучасними, що надаються в межах інших державних та регіональних програм.

Хоча останнє оновлення програми відбулося в 2015 році, люди з інвалідністю протягом цих років отримують осучаснені послуги, заходи, допоміжні засоби реалізації (ДЗР) та інші пільги в рамках інших гарантованих державою програм.

Раніше 24 Канал писав про те, чи вплине ліквідація МСЕК на отримання відстрочки від призову. Законопроєкт, що регулює ці зміни, набуде чинності з 1 січня 2025 року, якщо буде схвалений у другому читанні та підписаний президентом.