Реформа МСЭК: в Минздраве отреагировали на слухи о платных осмотрах

Министерство здравоохранения Украины вместе с общественными организациями и экспертами работает над реформой медико-социальной экспертизы (МСЭ). Законопроект №12178, принятый в первом чтении, является важным этапом этой работы.

В связи с распространением недостоверной информации об отдельных пунктах законопроекта, Минздрав опубликовал разъяснение, передает 24 Канал.

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Какие детали реформы МСЭК стоит знать

Законопроект направлен на создание более адаптивной системы реабилитации, ориентированной на потребности каждого человека. Индивидуальная программа реабилитации будет учитывать современные потребности пациента и доступные услуги в рамках государственных и региональных программ.

Совершенствование процессов будет способствовать уменьшению бюрократии, оперативному реагированию на запросы граждан и устранению коррупционных рисков.

Бесплатность осмотров остается неизменной

Законопроект не ограничивает объем бесплатных услуг. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) предусматривает финансирование за счет бюджета, государственного социального страхования или других источников. Пациенты, по-прежнему, будут получать бесплатную медицинскую помощь в рамках государственной программы медицинских гарантий.

Доступ к реабилитационным средствам для всех граждан

Законопроект гарантирует государственную поддержку всем, кто нуждается в реабилитации. Новые изменения позволяют получать протезы и вспомогательные средства без ожидания подтверждения статуса инвалидности.

Расширение источников финансирования

Законопроект расширяет возможности финансирования через различные государственные программы. Реабилитация будет финансироваться через программу медицинских гарантий, с привлечением Фонда социальной защиты и других возможных источников.

Государственная типовая программа (ДТП) реабилитации лиц с инвалидностью не ограничивает перечень услуг. Гарантированный государством набор услуг дополняется другими современными, предоставляемыми в рамках других государственных и региональных программ.

Хотя последнее обновление программы произошло в 2015 году, люди с инвалидностью в течение этих лет получают осовремененные услуги, вспомогательные средства реализации и другие льготы в рамках других гарантированных государством программ.

Ранее 24 Канал писал о том, повлияет ли ликвидация МСЭК на получение отсрочки от призыва. Законопроект, регулирующий эти изменения, вступит в силу с 1 января 2025 года, если будет одобрен во втором чтении и подписан президентом.