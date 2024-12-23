ТЦК хочуть реформувати: Веніславський сказав, що мається на увазі

Ідея про реформу ТЦК і переведення центрів комплектування у підпорядування Міноборони існує давно – відтоді, як сталася низка скандалів із ТЦК. Федір Веніславський пояснив, що питання цієї реформи вже перезріло, його порушували з десяток разів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Радіо NV. Також Веніславський сказав, що майбутні зміни у роботі ТЦК і СП стосуються лише військового командування. Про якусь масштабну реформу поки не йдеться.

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Навіщо передавати ТЦК у відання Міноборони

Зараз територіальні центри комплектування підпорядковуються Сухопутним силам. Змінити це і підпорядкувати їх МО – абсолютно логічно, на думку Веніславського.

Питання про необхідність зміни підпорядкування ТЦК і СП під політично вищий рівень є вже перезрілим. Нам говорило військове командування, що вони це питання розглядають і будуть вирішувати,

– розповів нардеп.

На комітетах його ставили вже десяток разів перед керівництвом Міністерства оборони, керівництвом Збройних Сил України, головнокомандувачем, начальником Генерального штабу. А все тому, що наявна вертикаль підпорядкування ТЦК і СП "не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки і оборони, кадрове забезпечення якого повністю на сьогодні практично здійснюється ТЦК СП".

Веніславський пояснив: окрім Сухопутних військ, є ціла низка інших родів і видів військ Збройних Сил, комплектування яких має забезпечувати командування Сухопутних військ, якому підпорядковується командування ТЦК і СП. Окрім цього, є ДПСУ, Нацгвардія, ГУР, "тобто ціла низка інших військових формувань, які також комплектуються через в тому числі мобілізаційні заходи".

До того ж Міноборони формує мобілізаційну політику, тому таке перепідпорядкування буде ефективним. А взагалі слід перейти на суто рекрутингову систему комплектування Збройних сил і інших складових сектору безпеки і оборони. Утім, точно не в короткостроковій перспективі.