ТЦК хотят реформировать: Вениславский сказал, что имеется в виду

Идея о реформе ТЦК и переводе центров комплектования в подчинение Минобороны существует давно – с тех пор, как произошел ряд скандалов с ТЦК. Федор Вениславский пояснил, что вопрос этой реформы уже перезрел, его поднимали с десяток раз.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио NV. Также Вениславский сказал, что будущие изменения в работе ТЦК и СП касаются только военного командования. О какой-то масштабной реформе пока речь не идет.

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Зачем передавать ТЦК в ведение Минобороны

Сейчас территориальные центры комплектования подчиняются Сухопутным силам. Изменить это и подчинить их МО – абсолютно логично, по мнению Вениславского.

Вопрос о необходимости изменения подчинения ТЦК и СП под политически более высокий уровень уже перезрел. Нам говорило военное командование, что они этот вопрос рассматривают и он будет решаться,

– рассказал нардеп.

На комитетах его ставили уже десяток раз перед руководством Министерства обороны, руководством Вооруженных Сил Украины, главнокомандующим, начальником Генерального штаба. А все потому, что имеющаяся вертикаль подчинения ТЦК и СП "не совсем соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны, кадровое обеспечение которого полностью на сегодня практически осуществляется ТЦК СП".

Вениславский пояснил: кроме Сухопутных войск, есть целый ряд других родов и видов войск Вооруженных Сил, комплектование которых должно обеспечивать командование Сухопутных войск, которому подчиняется командование ТЦК и СП. Кроме этого, есть ГПСУ, Нацгвардия, ГУР, "то есть целый ряд других военных формирований, которые также комплектуются через в том числе мобилизационные мероприятия".

К тому же Минобороны формирует мобилизационную политику, поэтому такое переподчинение будет эффективным. А вообще следует перейти на чисто рекрутинговую систему комплектования Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности и обороны. Впрочем, точно не в краткосрочной перспективе.