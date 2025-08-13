У ГУР розповіли, як Росія комплектує свої війська та набирає людей для фронту
- На кінець червня на території України перебувало близько 695 тисяч російських військових, Росія щомісяця набирає десятки тисяч людей для війни.
- Росія використовує соціальні пільги і великі виплати для залучення новобранців, зі значною часткою новобранців з місць позбавлення волі та кримінальних справ.
Станом на кінець червня на території України перебувало близько 695 тисяч російських військових. Росія комплектує війська, поповнює втрати та залучає новобранців за допомогою соціальних пільг і великих виплат.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю для Суспільне, передає 24 Канал.
Росія щомісяця набирає десятки тисяч людей для війни в Україні
За словами Скібіцького, однією з сильних сторін російського угруповання є наявність оперативних резервів, які використовують для ротацій, посилення критичних ділянок фронту та поповнення втрат на полі бою. Укомплектованість особовим складом та офіцерським складом у Росії залишається високою: офіцери – на 98%, а на поповнення втрат щомісяця йде 30 – 35 тисяч людей.
При цьому близько 25% новобранців – це особи, які перебувають у місцях позбавлення волі або проти яких порушено кримінальні справи. Плани щодо рекрутингу виконуються щомісяця на 105-110%, і вже виконано близько 67% від запланованих 343 тисяч на цей рік. Є дані про можливе збільшення плану ще на 15-17%.
Скібіцький додав, що у Росії діє потужний соціальний пакет для контрактників: великі виплати за перший контракт – від 1,5 до 2 мільйонів рублів, а також зарплата для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях – 200-250 тисяч рублів. До того ж пересічних громадян заманюють пільгами, наприклад, безкоштовним навчанням дітей чи вигідною іпотекою.
Генерал підкреслив, що підтримка військових в російському суспільстві висока: сім’ї схвалюють участь чоловіків у війні заради фінансових вигод, а акцій протесту та пікетів проти мобілізації практично немає. Соціологія показує, що 74% росіян підтримують Путіна, а 78% схвалюють його політику.