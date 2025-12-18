Як Україна вистоїть ще рік без грошей: Зеленський відповів на питання США в мирних переговорах
- Володимир Зеленський підкреслив важливість використання заморожених російських активів як підтримки для України, а не інструменту тиску.
- Зеленський заявив, що репараційна позика має бути підтримкою, а не частиною переговорів про припинення війни в Україні.
Володимир Зеленський наголосив, що використання заморожених російських активів має стати підтримкою для України, а не інструментом тиску під час переговорів. Завдяки такій фінансовій підтримці буде змога продовжувати протистояти Росії.
США висловлюють невпевненість в тому, як Україна буде воювати наступний рік. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає 24 Канал.
Що заявив Зеленський про репараційний кредит від ЄС?
За словами Зеленського, коли партнери, зокрема США, запитують, "як Україна буде стояти ще рік, якщо у неї немає грошей", наявність фінансової підтримки у вигляді заморожених російських активів відразу дає відповідь. Він зазначає, що ці гроші мають значення для майбутнього війни в Україні.
Дуже важливо, щоб ані Росія, ані будь-хто не використовував ці заморожені активи як важіль впливу на нас,
– підкреслив він.
Президент зазначив, що репараційна позика – це інструмент впливу і він не має бути частиною переговорів про припинення війни в Україні.
Ми хочемо, щоб цей інструмент був нашою підтримкою. Ми будемо більш впевнені за столом переговорів,
– сказав Зеленський.
Зеленський також наголосив, що у переговорах з Росією без фінансового питання на перший план виходитиме питання Донбасу.
Що відомо про саміт Європейської ради?
Європейська рада розглядає питання фінансування для України на найближчі два роки, зокрема використання заморожених російських активів для "репараційної позики".
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали європейських лідерів ухвалити рішення, щоб уникнути загострення конфлікту в Україні.