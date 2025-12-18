Укр Рус
24 Канал Новини України Як Україна вистоїть ще рік без грошей: Зеленський відповів на питання США в мирних переговорах
18 грудня, 16:31
2

Як Україна вистоїть ще рік без грошей: Зеленський відповів на питання США в мирних переговорах

Юлія Харченко
Основні тези
  • Володимир Зеленський підкреслив важливість використання заморожених російських активів як підтримки для України, а не інструменту тиску.
  • Зеленський заявив, що репараційна позика має бути підтримкою, а не частиною переговорів про припинення війни в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що використання заморожених російських активів має стати підтримкою для України, а не інструментом тиску під час переговорів. Завдяки такій фінансовій підтримці буде змога продовжувати протистояти Росії.

США висловлюють невпевненість в тому, як Україна буде воювати наступний рік. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає 24 Канал.

Що заявив Зеленський про репараційний кредит від ЄС?

За словами Зеленського, коли партнери, зокрема США, запитують, "як Україна буде стояти ще рік, якщо у неї немає грошей", наявність фінансової підтримки у вигляді заморожених російських активів відразу дає відповідь. Він зазначає, що ці гроші мають значення для майбутнього війни в Україні. 

Дуже важливо, щоб ані Росія, ані будь-хто не використовував ці заморожені активи як важіль впливу на нас, 
– підкреслив він.

Президент зазначив, що репараційна позика – це інструмент впливу і він не має бути частиною переговорів про припинення війни в Україні.

Ми хочемо, щоб цей інструмент був нашою підтримкою. Ми будемо більш впевнені  за столом переговорів,
– сказав Зеленський. 

Зеленський також наголосив, що у переговорах з Росією без фінансового питання на перший план виходитиме питання Донбасу. 

Що відомо про саміт Європейської ради?

  • Європейська рада розглядає питання фінансування для України на найближчі два роки, зокрема використання заморожених російських активів для "репараційної позики". 

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали європейських лідерів ухвалити рішення, щоб уникнути загострення конфлікту в Україні.