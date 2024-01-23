Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

В оновленому рейтингу армій світу від Global Firepower українське військо розмістили на 18 місці у світі й на четвертому у Європі. Якщо порівнювати з минулорічним рейтингом, Україна опустилася на 3 позиції.

В оновленому рейтингу армій світу від Global Firepower українське військо розмістили на 18 місці у світі й на четвертому в Європі. Якщо порівнювати з тогорічним рейтингом, Україна опустилася на 3 позиції.

За частиною показників Україна й зовсім опинилася в топі найпотужніших армій світі. Про те, як у своєму рейтингу Global Firepower оцінив Україну, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Для початку про сам рейтинг. PowerIndex, який портал включає для складання рейтингу, включає цілу низку даних про держави, серед яких чисельність населення та армії, кількість різноманітної зброї, фінансування армії та географія.

Критерії та їхнє оцінювання можна було б назвати доволі примітивними. Втім, це чи не найбільш авторитетний рейтинг армій. Тож від нього й будемо відштовхуватися.

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Рейтинг армій світу – хто й кого обігнав

За загальним індексом Україну на початок 2024 року розташували на 18 позиції. При цьому вище за нашу державу опинилися лише 3 держави, які територіально розташовані в Європі – Велика Британія, Італія та Франція. Обігнали ми навіть Німеччину, яка є одним із ключових партнерів нашої держави. Загалом топ-20 рейтингу має такий вигляд:

1. Сполучені Штати Америки,

2. Росія,

3. Китай,

4. Індія,

5. Південна Корея,

6. Велика Британія,

7. Японія,

8. Туреччина,

9. Пакистан,

10. Італія,

11. Франція,

12. Бразилія,

13. Індонезія,

14. Іран,

15. Єгипет,

16. Австралія,

17. Ізраїль,

18. Україна,

19. Німеччина,

20. Іспанія.

Дуже цікаво, що Україна, яка вже майже 2 роки перебуває в стані повномасштабної війни, опустилася на 3 позиції, якщо порівнювати з рейтингом на початку 2023 року. Українське військо в рейтингу обігнали армії Ірану, Австралії та Ізраїлю.

При цьому в топ-10 також відбулися певні зміни. Так, Південна Корея змогла обігнати Японію, яка змогла обігнати Пакистан. А Туреччина увірвалася в топ-10, витіснивши з нього Францію, також обігнавши Італію та Пакистан.

Зростання рейтингу Ізраїлю, Ірану та Південної Кореї можна пояснити зростанням напруженості останнім часом у регіонах цих країн. Відтак урядам цих країн доводиться реагувати – це й додаткова мобілізація населення та посилення обороноздатності держав.

Загалом з 20 найсильніших армій світу відразу 7 є членами найбільшого військового Альянсу – НАТО. Це США, Велика Британія, Туреччина, Італія, Франція, Німеччина та Іспанія.

Топ-10 найсильніших армій світу / Інфографіка 24 Каналу

Чисельність населення та армії

Саме чисельність населення держави, а відтак і чисельність її армії чи не першочергово визначає її місце в рейтингу Global Firepower. Передовсім саме ці показники дозволили Китаю та Ірану потрапити в першу п'ятірку армій світу. Загалом найчисельнішими державами є:

1. Китай – 1 мільярд 413 мільйонів осіб,

– 1 мільярд 413 мільйонів осіб, 2. Індія – 1 мільярд 399 мільйонів,

– 1 мільярд 399 мільйонів, 3. США – 339 мільйонів,

– 339 мільйонів, 4. Індонезія – 279 мільйонів,

– 279 мільйонів, 5. Пакистан – 247 мільйонів.

Україна ж розташувалася на далекому 35 місці в рейтингу. Аналітики оцінили чисельність населення України в 43,3 мільйона осіб. Це більше, ніж, наприклад, у Канади (38,5 мільйона) чи Польщі (37,9 мільйона).

, це чи не єдиний показник, який у випадку України могли дещо завищити, а не навпаки. Адже за даними Державної служби статистики, на початку 2022 року чисельність населення нашої держави становила 41,1 мільйона осіб. За 2 роки повномасштабної війни цей показник аж ніяк не зріс.

Натомість Росію помістили на дев'ятому місці списку. Чисельність її населення оцінили в 141 мільйон. Крім топп'ятірки, її також обігнали Нігерія (230 мільйонів), Бразилія (218 мільйонів) і Бангладеш (167 мільйонів).

Як Україна, так і Росія потрапили до топу найчисельніших армій у світі. Global Firepower дещо дивно розділив армії на регулярне військо та резерв. Так, згідно з рейтингом, в України лише 900 тисяч активних військовослужбовців, але натомість одразу 1,2 мільйона резерву. За кількістю регулярних військ Україна опинилась на шостому місці рейтингу:

1. Китай – 2 мільйони 35 тисяч,

– 2 мільйони 35 тисяч, 2. Індія – 1 мільйон 455 тисяч,

– 1 мільйон 455 тисяч, 3. США – 1 мільйон 328 тисяч,

– 1 мільйон 328 тисяч, 4. Північна Корея – 1 мільйон 320 тисяч,

– 1 мільйон 320 тисяч, 4. Росія – 1 мільйон 320 тисяч,

– 1 мільйон 320 тисяч, 6. Україна – 900 тисяч,

– 900 тисяч, 7. Пакистан – 654 тисячі,

– 654 тисячі, 8. Іран – 610 тисяч,

– 610 тисяч, 9. Південна Корея – 600 тисяч,

– 600 тисяч, 9. В'єтнам – 600 тисяч.

Імовірно, до регулярної армії автори рейтингу віднесли лише тих військових, які безпосередньо залучені в бойових діях, а до резерву натомість потрапили й чинні військовослужбовці, які перебувають на тилових посадах. Тож ці показники варто розглядати в комплексі. Відтак рейтинг матиме такий вигляд:

1. В'єтнам – 5 мільйонів 600 тисяч осіб (лише 600 тисяч регулярної армії, але цілих 5 мільйонів – резерв),

– 5 мільйонів 600 тисяч осіб (лише 600 тисяч регулярної армії, але цілих 5 мільйонів – резерв), 2. Південна Корея – 3 мільйони 700 тисяч (600 тисяч регулярної армії та 3 мільйони 100 тисяч – резерв,

– 3 мільйони 700 тисяч (600 тисяч регулярної армії та 3 мільйони 100 тисяч – резерв, 3. Росія – 3 мільйони 320 тисяч (1 мільйон 320 тисяч регулярної армії, 2 мільйони – резерв),

– 3 мільйони 320 тисяч (1 мільйон 320 тисяч регулярної армії, 2 мільйони – резерв), 4. Індія – 2 мільйони 610 тисяч (1 мільйон 455 тисяч регулярної армії, 1 мільйон 155 тисяч – резерв),

– 2 мільйони 610 тисяч (1 мільйон 455 тисяч регулярної армії, 1 мільйон 155 тисяч – резерв), 5. Китай – 2 мільйони 545 тисяч (2 мільйони 35 тисяч регулярної армії, 510 тисяч – резерв),

– 2 мільйони 545 тисяч (2 мільйони 35 тисяч регулярної армії, 510 тисяч – резерв), 6. Тайвань – 2 мільйони 535 тисяч (225 тисяч регулярної армії, 2 мільйони 310 тисяч – резерв),

– 2 мільйони 535 тисяч (225 тисяч регулярної армії, 2 мільйони 310 тисяч – резерв), 7. США – 2 мільйони 138 тисяч (1 мільйон 328 тисяч регулярної армії, 800 тисяч – резерв),

– 2 мільйони 138 тисяч (1 мільйон 328 тисяч регулярної армії, 800 тисяч – резерв), 8. Україна – 2 мільйони 100 тисяч (900 тисяч регулярної армії, 1 мільйон 200 тисяч – резерв),

– 2 мільйони 100 тисяч (900 тисяч регулярної армії, 1 мільйон 200 тисяч – резерв), 9. Північна Корея – 1 мільйон 880 тисяч (1 мільйон 320 тисяч регулярної армії, 560 тисяч – резерв),

– 1 мільйон 880 тисяч (1 мільйон 320 тисяч регулярної армії, 560 тисяч – резерв), 10. Філіппіни – 1 мільйон 350 тисяч (150 тисяч регулярної армії, 1 мільйон 200 тисяч – резерв).

Як бачимо, за чисельністю резерву Україна обійшла навіть такі гігантські армії, як Китай, Індію, США та КНДР, потрапивши на 5 позицію рейтингу.

Натомість ми поступилися лише В'єтнаму (соціалістична держава з чисельністю населення в 104 мільйони, в якій зберігається обов'язкова строкова служба), Південній Кореї та Тайваню (які живуть у постійній загрозі вторгнення з боку КНДР і Китаю відповідно) та Росії (тут можна застосувати обидва фактори – як обов'язкову строкову службу при великій кількості населення, так і повномасштабну війну проти України, яка триває досі).

Сухопутні сили

Коли ми говоримо про сухопутні війська, то уявляємо передовсім танки. За їхньою чисельністю Україна не потрапила до топ-10, але отримала пристойне 13 місце:

1. Росія – 14 тисяч 777 танків,

– 14 тисяч 777 танків, 2. Північна Корея – 5 тисяч 845 танків,

3. Єгипет – 5 тисяч 340 танків,

4. Китай – 5 тисяч танків,

5. США – 4 тисячі 657 танків,

13. Україна – 1 тисяча 777 танків.

Щоправда, до таких оцінок є великі питання. За підтвердженими даними незалежних оглядачів, протягом повномасштабної війни Україна змогла захопити як трофеї ледь не 500 російських танків. Крім того, понад 800 танків нам за останні 2 роки надали партнери. При цьому понад 300 з них – західні зразки Leopard (1A5 та 2A4), M1 Abrams та Challenger 2.

Наявність західних зразків вказують на те, що український танковий парк значно ефективніший та якісніший, ніж, наприклад, у Сирії, В'єтнаму чи Ірану, які опинилися в рейтингу вище. Крім того, зважаючи на наведені вище цифри, виходить, що трофейні й надані партнерами танки становлять понад три чверті всього парку. Зважаючи на це, можемо припускати, що кількість танків України в рейтингу занижена.

Натомість у лідера цього рейтингу Росії кількість танків, однозначно, завищена. Вже третій рік поспіль кількість танків Росії в рейтингу Global Firepower залишається практично незмінною. При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, за майже 2 роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили вже понад 6 тисяч танків. Значну частину з них так само підтвердили незалежні оглядачі та західні партнери.

Цього року GF змінив підхід до підрахунків іншої бронетехніки. Якщо раніше враховували виключно бойові одиниці на кшталт бронемашин і бронетранспортерів, то тепер до переліку включили броньовані автомобілі типу MRAP і броньовані автомобілі, які використовуються для логістики, інженерних споруджень тощо. Виняток – хіба що гусеничні танки, які враховувалися в рейтингу вище. Тут Україна опинилась лише на 23 позиції:

1. США – 360 тисяч одиниць,

– 360 тисяч одиниць, 2. Китай – 174 тисячі одиниць,

– 174 тисячі одиниць, 3. Росія – 161 тисяча одиниць,

– 161 тисяча одиниць, 4. Індія – 151 тисяча одиниць,

– 151 тисяча одиниць, 5. Франція – 85 тисяч одиниць,

– 85 тисяч одиниць, 23. Україна – 22 тисячі одиниць.

Знову ж таки виникають питання, як до кількісних, так і до якісних показників. Якщо про кількість, тут теж саме питання, чи якось враховували автори рейтингу величезні втрати російської армії. Нагадаємо, за даними Генштабу, Сили оборони знищили вже понад 11 тисяч одиниць ворожої бронетехніки.

Так само й з якістю. За час повномасштабного вторгнення партнери передали Україні понад 3 тисячі бронемашин. Частина з них – сучасні БМП Murder, Bushmaster, MaxxPro, М113, CV90 та найкраща у світі БМП Bradley. Крім того, бронеавтомобілі для ЗСУ також закупляють і різноманітні волонтерські організації.

Натомість у рейтингу Global Firepower ми бачимо, що Україну розмістили за кількістю бронемашин навіть нижче, ніж, при всій повазі, зовсім невеликих армій на кшталт Алжиру (майже 36 тисяч одиниць), Азербайджану (29 тисяч) та Йорданії (24 тисячі).

Куди ближче до реальної картини підрахунок артилерії. Так, за чисельністю самохідних артилерійських установок Україна опинилася на 8 місці у світі:

1. Росія – 6 тисяч 208 одиниць,

– 6 тисяч 208 одиниць, 2. КНДР – 4 тисячі 500 одиниць,

– 4 тисячі 500 одиниць, 3. Китай – 3 тисячі 850 одиниць,

– 3 тисячі 850 одиниць, 4. Південна Корея – 3 тисячі 189 одиниць,

– 3 тисячі 189 одиниць, 5. Сполучені Штати – 1 тисяча 595 одиниць,

– 1 тисяча 595 одиниць, 6. Єгипет – 1 тисяча 489 одиниць,

– 1 тисяча 489 одиниць, 7. Саудівська Аравія – 1 тисяча 236 одиниць,

– 1 тисяча 236 одиниць, 8. Україна – 1 тисяча 205 одиниць,

– 1 тисяча 205 одиниць, 9. Туреччина – 1 тисяча 38 одиниць.

У решти країн світу менш як по 800 одиниць самохідних артилерійських установок. Натомість відрив України від топ-5 рейтингу є зовсім незначним.

, наша держава налагодила виробництво 155-міліметрової САУ. За умов нарощення виробництва й подальших поставок партнерів вже через рік можемо побачити нашу державу серед п'ятірки найпотужніших армій за цим показником.

Наразі партнери постачають нам:

AHS Krab – Польща;

– Польща; Caesar – Франція, Данія;

– Франція, Данія; M109 – США, Норвегія, Велика Британія, Італія, Латвія;

– США, Норвегія, Велика Британія, Італія, Латвія; Panzerhaubitze 2000 – Німеччина, Нідерланди, Італія;

– Німеччина, Нідерланди, Італія; AS-90 – Велика Британія;

– Велика Британія; Archer – Швеція,

– Швеція, RCH-155 – Німеччина.

Загалом це вже понад 400 одиниць. І такі поставки тривають і надалі. Зокрема, Франція пообіцяла виготовити ще щонайменше 78 САУ Caesar для Збройних Сил України. Натомість за кількістю гаубиць Україна на 16 позиції у світі:

1. Росія – 8 тисяч 356 одиниць,

– 8 тисяч 356 одиниць, 2. Південна Корея – 4 тисячі 863 одиниці,

– 4 тисячі 863 одиниці, 3. КНДР – 4 тисячі 500 одиниць,

– 4 тисячі 500 одиниць, 4. Індія – 3 тисячі 243 одиниці,

– 3 тисячі 243 одиниці, 5. Пакистан – 3 тисячі 238 одиниць,

– 3 тисячі 238 одиниць, 16. Україна – 1 тисяча 12 одиниць.

Таку ситуацію можна легко пояснити. Буксировані гаубиці є куди менш мобільними й маневреними, ніж самохідні установки. Відповідно вони не настільки ефективні в сучасному бою. Тож наші партнери надають перевагу саме САУ. Це чітко помітно й з рейтингу – серед наших партнерів вище за Україну розташувалися лише США, які з 1 тисячею 267 гаубицями опинилися на 14 сходинці. Ситуація з реактивними системами залпового вогню дещо краща:

1. Китай – 3 тисячі 180 одиниць,

– 3 тисячі 180 одиниць, 2. Росія – 3 тисячі 65 одиниць,

– 3 тисячі 65 одиниць, 3. КНДР – 2 тисячі 920 одиниць,

– 2 тисячі 920 одиниць, 4. Єгипет – 1 тисяча 119 одиниць,

– 1 тисяча 119 одиниць, 5. Іран – 775 одиниць,

– 775 одиниць, 7. США – 694 одиниці,

– 694 одиниці, 13. Україна – 491 одиниця.

Знову ж таки варто наголосити, що кількість – не означає якість. У Китаю, Росії, КНДР чи Ірану й близько немає систем рівня HIMARS. Натомість в українського війська вони становлять доволі пристойний відсоток від загальної кількості.

Україна в рейтингу найсильніших армій світу / Інфографіка 24 Каналу

Військово-морські сили

Тут усе дуже просто. Аналітики нарахували в України всього 104 бойові кораблі та катери. При цьому це передовсім невеликі патрульні катери. Такий результат розмістив наш флот на 36 позиції у світі:

1. Росія – 781 судно,

– 781 судно, 2. Китай – 730 суден,

– 730 суден, 3. КНДР – 505 суден,

– 505 суден, 4. США – 472 судна,

– 472 судна, 5. Швеція – 353 судна,

– 353 судна, 7. Італія – 309 суден,

8. Індія – 294 судна,

18. Туреччина – 186 суден,

20. Іспанія – 168 суден,

26. Франція – 128 суден,

31. Велика Британія – 117 суден,

36. Україна – 104 судна,

– 104 судна, 37. Іран – 101 судно.

Флот – це, мабуть, найяскравіший приклад того, де величезне значення має саме якість, а не кількість. Та залишимо це питання на совісті авторів рейтингу.

Примітно, що Україна змогла обігнати низку морських держав з доволі потужними економіками та арміями. Зокрема, Тайвань, Данію, Канаду, Ізраїль, Німеччину та Польщу.

Так само варто нагадати, що велика кількість кораблів не завжди є запорукою домінування в морі. Яскравий приклад – російсько-українська війна. Поступаючись російському флоту в десятки разів, Військово-морські Сили ЗСУ диктують ворогу свої умови. Усе завдяки береговим протикорабельним комплексам і сучасним морським дронам.

Авіація

За цим показником у світі, прогнозовано, домінують Сполучені Штати Америки. За чисельністю авіафлоту вони обігнали Росію, Китай та Індію разом узятих. Натомість Україна, як і у випадку з флотом, не змогла потрапити навіть до 30 найпотужніших армій:

1. США – 13 тисяч 209 бортів,

– 13 тисяч 209 бортів, 2. Росія – 4 тисячі 255 бортів,

– 4 тисячі 255 бортів, 3. Китай – 3 тисячі 304 борти,

– 3 тисячі 304 борти, 4. Індія – 2 тисячі 296 бортів,

– 2 тисячі 296 бортів, 5. Південна Корея – 1 тисяча 576 бортів,

– 1 тисяча 576 бортів, 9. Туреччина – 1 тисяча 69 бортів,

10. Франція – 972 борти,

15. Велика Британія – 664 борти,

18. Німеччина – 618 бортів,

19. Ізраїль – 612 бортів,

26. Польща – 468 бортів,

33. Україна – 321 борт.

Тут ситуація може змінитися на нашу користь вже цього року. Адже партнери обіцяють розпочати поставки нам західних винищувачів F-16. Загалом нам пообіцяли щонайменше 42 літаки цього типу.

Фінансування армії

У контексті Росії також варто пригадати про чисельні втрати російської авіації. За даними Генерального штабу ЗСУ, на війні проти України. Це понад 15% від усього парку, який нарахували аналітики Global Firepower.

За цим показником Україна змогла обігнати доволі потужні економіки. Зокрема, Італію, Бразилію та Канаду, які входять до десятки найбільших економік світу. І це все в складних економічних умовах, викликаних повномасштабною війною. Загалом перша двадцятка рейтингу має такий вигляд:

1. США – 831,7 мільярда доларів,

– 831,7 мільярда доларів, 2. Китай – 227 мільярдів,

– 227 мільярдів, 3. Росія – 109 мільярдів,

– 109 мільярдів, 4. Індія – 74 мільярди,

– 74 мільярди, 5. Саудівська Аравія – 71,7 мільярда,

– 71,7 мільярда, 6. Велика Британія – 62,8 мільярда,

7. Німеччина – 55,9 мільярда,

8. Японія – 53 мільярди,

9. Австралія – 52,5 мільярда,

10. Франція – 49,7 мільярда,

11. Південна Корея – 44,7 мільярда,

12. Україна – 42 мільярди,

– 42 мільярди, 13. Туреччина – 40 мільярдів,

14. Польща – 38,3 мільярда,

15. Італія – 31,6 мільярда,

16. Канада – 26,5 мільярда,

17. Індонезія – 25 мільярдів,

18. Бразилія – 24,7 мільярда,

19. Ізраїль – 24,4 мільярда,

20. Венесуела – 24, 1 мільярда.

Оглядаючи цей рейтинг, несправедливим буде не згадати фінансову підтримку від партнерів України. Адже саме завдяки їй, Україна спроможна ледь не весь свій власний бюджет витрачати на військо.

Водночас питання до окремих партнерів все ж таки виникають. В умовах, коли війна триває вже буквально на кордонах НАТО, частина західних країн дозволяє собі закривати на неї очі навіть у питанні фінансування власної армії.

У разі поразки України або ж якщо Кремль все ж вирішить відкрити другий фронт, це стане дуже гіркою несподіванкою для окремих країн Європи. Неочікувано може з'ясуватися, що вони зовсім не були до цього готовими.

Замість підсумків

Очевидно, що навіть через майже 2 роки від початку повномасштабної війни українське військо, яке не лише стримало, а й здобуло перемоги в численних операціях проти "другої армії світу", залишається недооціненим. Якби рейтинг Global Firepower відображав реальну картину на полі бою, російська армія справді могла б захопити нашу країну за декілька тижнів. Втім, як ми знаємо, все пішло за зовсім іншим сценарієм.

Звісно, це пов'язано, в тому числі й з обмеженою інформацією в умовах війни, що триває. Втім, велика частина інформації все ж є у вільному доступі. Часом виникає відчуття, що аналітики GF вперто не бажають її бачити. Зокрема, в питанні оцінки російської армії.

У жодному випадку її не можна назвати "слабкою" армією. Це не так. Втім, ті преференції, які аналітики надають Росії, натомість занижуючи показники України в деяких аспектах, – викликають великі питання.

Ми живемо в історичний час, коли кожен безпосередньо може впливати на боєздатність української армії, допомагаючи їй.Зокрема, для цього працює наш– тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби українських військових.