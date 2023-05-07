Чи буде Україна бити по Росії, коли отримає далекобійну зброю: Резніков пояснив позицію

Росіяни відвели свої пункти управління, склади та логістичну інфраструктуру на 120 кілометрів від зони ураження ЗСУ. Окупанти пішли на такий крок, щоб Україна не могла дотягнутися до ворога завдяки HIMARS. Тепер Київ намагається отримати зброю більшого радіусу дії.

Відповідну заяву зробив глава Міноборони Олексій Резніков. Він розповів, як Україна намагається переконати західних партнерів, чому нашим військам потрібна більш далекобійна зброя, аніж та, що зараз мають наші воїни.

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Україна просить про зброю, що здатна вражати цілі на відстані 300 кілометрів

Мовиться про зброю, дальність якої складає щонайменше 150 кілометрів. Резніков зазначив, що Україна просить і про зброю, яка здатна бити на 300 кілометрів, зокрема, ATACMS.

Поки що партнери вагаються, тому що вони, на жаль, все ще продовжують думати, що кожен раз, коли нам дають якусь зброю, це може підняти рівень ескалації,

– заявив Резніков.

Водночас, як розповів міністр, під час дискусії у форматі "Рамштайн" він парирував відповідні побоювання, сказавши: "Друзі, куди ще вище? Вони обстрілюють наші цивільні об'єкти інфраструктури. Вони нищать житлові будинки, школи, дитячі сади. Який ще рівень ескалації вам потрібен?"

Резніков зазначив, що Україна пояснює партнерам, що нам потрібна далекобійна зброя для самооборони, адже ми маємо право на самозахист відповідно до Статусу ООН.

Міністр оборони розповів, що постійно вимушений публічно робити офіційні заяви про те, що Україна гарантує партнерам, що не буде завдавати ударів по території Росії.

"Ми будемо нищити їх тільки на тимчасово окупованих територіях України з метою деокупації", – резюмував Резніков.

Яку ще зброю Україна просить у партнерів