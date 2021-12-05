Результат гібридної війни, – Рибачук про зупинку підготовки підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Політик та керівник "Центру спільних дій" Олег Рибачук розповів про згортання урядом Миколи Азарова підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. За його словами, без "руки Кремля" не обійшлося.

За словами колишнього радника третього президента України Віктора Ющенка, у 2013 році саме через тиск Росії уряд експрем'єр-міністра Миколи Азарова згорнув підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Цікаво Яценюк, Тягнибок, Кличко говорили шаблонами, а студенти хотіли почути щось інше, – Рибачук

Саме з цього і почалася Революція Гідності

Рішення зупинити підготовку до підписання важливої та історичної для України угоди уряд Миколи Азарова вирішив зупинити 21 листопада 2013 року. Того ж для на Майдані зібралися перші прихильники євроінтеграції нашої країни.

Олег Рибарук заявив, що за рік, який уряд Азарова працював над втіленням Угоди і підготовкою її підписання, не було змінено жодного пункту. За словами політика, тут очевидний тиск Кремля.

Для мене це було зрозуміло, що це (зупинення підготовки до підписання Угоди – 24 канал) – результат тої гібридної війни, яку розв’язав Путін. І він дотиснув Януковича,

– заявив Рибачук.

У своїх словам Рибачук переконався, коли "Центр спільних дій" разом з "Торгівельно-промисловою палатою" їздив по обласних центрах, щоб пояснити представникам місцевого бізнесу вигоди від асоціації з ЄС. Однак люди, зокрема на Донбасі та в Криму, не вірили й не вважали Угоду вигідною.

Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності" , в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Як це було: пропонуємо згадати силовий розгін Майдану 30 листопада 2013 року: дивіться відео