Результат гибридной войны, – Рыбачук об остановке подготовки подписания Соглашения об ассоциации

Политик и руководитель "Центра совместных действий" Олег Рыбачук рассказал о сворачивании правительством Николая Азарова подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, без "руки Кремля" не обошлось.

По словам бывшего советника третьего президента Украины Виктора Ющенко, в 2013 году именно из-за давления России правительство экс-премьер-министра Николая Азарова свернуло подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом Олег Рыбачук рассказал в интервью 24 каналу.

Интересно Яценюк, Тягнибок, Кличко говорили шаблонами, а студенты хотели услышать что-то другое, – Рыбачук

Именно с этого и началась Революция Достоинства

Подготовку к подписанию важного и исторического для Украины соглашения правительство Николая Азарова решило остановить 21 ноября 2013 года. В тот же день на Майдане собрались первые сторонники евроинтеграции нашей страны.

Олег Рыбачук заявил, что за год, который правительство Азарова работало над воплощением Соглашения и подготовкой его подписания, не было изменено ни одного пункта. По словам политика, здесь очевидное давление Кремля.

Для меня это было понятно, что это (приостановление подготовки к подписанию Соглашения – 24 канал) – результат той гибридной войны, которую развязал Путин. И он дожал Януковича,

– заявил Рыбачук.

В своих словах Рыбачук убедился, когда "Центр совместных действий" вместе с "Торгово-промышленной палатой" ездил по областным центрам, чтобы объяснить представителям местного бизнеса выгоды от ассоциации с ЕС. Однако люди, в частности на Донбассе и в Крыму, не верили и не считали Соглашение выгодным.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые имели отношение к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Как это было: предлагаем вспомнить силовой разгон Майдана 30 ноября 2013 года: смотрите видео