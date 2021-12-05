Об этом глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" сказал в интервью 24 каналу.

Читайте также "Цукерберг написал письмо": как работала фейсбук-страница Майдана

Очень интересно было наблюдать за коммуникацией, когда стоит многотысячная аудитория фантастической молодежи и выступают Яценюк, Тягнибок, Кличко. Они говорили шаблонами, пытались заигрывать,

– сказал общественный деятель.

"Они так привыкли и потеряли чувство настроения, а студенты хотели услышать что-то другое. Это была аудитория, которой нельзя было вешать эти стандартные речи, к которым привыкли политики. Это вообще не воспринималось, отталкивалось", – продолжил он.

Помню разговор с родителями, – Рыбачук

Олег Рыбачук вспомнил, как активисты говорили киевлянам одну вещь: "Если нас не будет на Майдане, то это значит, что нам все равно, есть ли у нас европейская перспектива или нет, потому что правительство изменило решение, а мы молчим. А если нам все равно, то европейцам тем более".

Я помню разговор с родителями детей, которые были на Майдане. Они говорили: "Слушайте, у нас украли все, что можно было, а теперь у наших детей хотят украсть будущее?". Киевляне поняли, что нужно приходить в свое свободное время и демонстрировать свою позицию, что мы хотим иметь европейский выбор.

– добавил глава "Центра совместных действий".

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "Кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Воспоминания о силовом разгоне Майдана: смотрите видео