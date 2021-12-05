Про це голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" сказав у інтерв'ю 24 каналу.

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Дуже цікаво було спостерігати за комунікацією, коли стоїть багатотисячна аудиторія фантастичної молоді й виступають Яценюк, Тягнибок, Кличко. Вони говорили шаблонами, намагалися загравати,

– сказав громадський діяч.

"Вони так звикли й втратили відчуття настрою, а студенти хотіли почути щось інше. Це така була аудиторія, якій не можна було вішати ці стандартні промови, до яких звикли політики. Це взагалі не сприймалося, відштовхувалося", – продовжив він.

Пам'ятаю розмову з батьками, – Рибачук

Олег Рибачук згадав, як активісти говорили киянам одну річ: "Якщо нас не буде на Майдані, то це означає, що нам все одно, чи є в нас європейська перспектива чи ні, бо уряд змінив рішення, а ми мовчимо. А якщо нам все одно, то європейцям тим більше".

Я пам’ятаю розмову з батьками тих дітей, які були на Майдані. Вони казали: "Слухайте, у нас вже вкрали все, що можна було, а тепер у наших дітей хочуть вкрасти майбутнє?". Кияни зрозуміли, що треба приходити у свій вільний час та демонструвати свою позицію, що ми хочемо мати європейський вибір,

– додав голова "Центру спільних дій".

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

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