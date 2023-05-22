F-16 – це лише один з результатів, – аналітик про головні підсумки саміту G7

Протягом трьох днів з 19 травня в Японії тривав саміт країн "Великої сімки". Справжнім проривом серед іншого став намір щодо формування авіаційної коаліції для України.

Також було ухвалено низку важливих рішень, невіддільною частиною яких було українське питання. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Клочок зауважив, що підсумок обговорення лідерів країн "Великої сімки" у всіх сферах проходив червоною лінією через Україну. Обговорювалися три важливі питання: передача Україні західних винищувачів, питання посередництва Китаю та Ватикану у війні між Росією й Україною та визначення українського питання як основного проблемного на порядку денному G7.

Питання Китаю

Важливе місце було відведено обговоренню ролі Китаю. Всі країни погодилися, що з КНР важливо співпрацювати економічно. Водночас було поставлене питання щодо зменшення залежності від китайського імпорту.

Країни ухвалили рішення щодо підвищення конкуренції і боротьби з незаконним виробництвом товарів часто сумнівної якості з Китаю. А також говорилося про експлуатацію людей в Китаї як дешевої робочої сили.

Але вони чітко наголошують, що будуть співпрацювати з Китаєм, тобто не мовиться про конфронтацію. І вони будуть запрошувати Китай абсолютно на всі майданчики,

– зауважив аналітик.

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Посередництво Пекіну та Ватикану

Своєю чергою Пекін на цей саміт відреагував дуже нервово, в китайській пресі саміт був названий "маріонетковим", підкреслив Клочок.

Увага саміту зокрема була прикута до обговорення участі Китаю та Ватикану в переговорному процесі між Росією та Україною в майбутньому. Також було ухвалено неформальне рішення про те, що згаданих двох "країн-миротворців" не буде при цьому процесі.

Звісно, це дуже обурило Китай. Вони сподівалися, що будуть диктувати жорсткі умови Заходу, впливаючи серйозно на Росію,

– додав керівник Центру громадської аналітики.

Адже країни "Великої сімки" підтримують єдино можливу формулу миру – українську, яку озвучив Володимир Зеленський.

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