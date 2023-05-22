F-16 – это лишь один из результатов, – аналитик о главных итогах саммита G7

В течение трех дней с 19 мая в Японии проходил саммит стран "Большой семерки". Настоящим прорывом среди прочего стало намерение по формированию авиационной коалиции для Украины.

Также было принято ряд важных решений, неотделимой частью которых был украинский вопрос Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Клочок отметил, что итог обсуждения лидеров стран "Большой семерки" во всех областях проходил по красной линии через Украину. Обсуждались три важных вопроса: передача Украине западных истребителей, вопросы посредничества Китая и Ватикана в войне между Россией и Украиной и определение украинского вопроса как основного проблемного в повестке дня G7.

Вопрос Китая

Важное место было отведено обсуждению роли Китая. Все страны согласились, что с КНР важно сотрудничать экономически. В то же время, был поставлен вопрос об уменьшении зависимости от китайского импорта.

Страны приняли решение о повышении конкуренции и борьбе с незаконным производством товаров зачастую сомнительного качества из Китая. А также говорилось об эксплуатации людей в Китае как дешевой рабочей силы.

Но они четко подчеркивают, что будут сотрудничать с Китаем, то есть не говорится о конфронтации. И они будут приглашать Китай абсолютно на все площадки,

– заметил аналитик.

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Посредничество Пекина и Ватикана

В свою очередь Пекин на этот саммит отреагировал очень нервно, в китайских СМИ саммит был назван "марионеточным", подчеркнул Клочок.

Внимание саммита, в частности, было приковано к обсуждению участия Китая и Ватикана в переговорном процессе между Россией и Украиной в будущем. Также было принято неформальное решение о том, что упомянутых двух стран-миротворцев не будет при этом процессе.

Конечно, это очень возмутило Китай. Они надеялись, что будут диктовать жесткие условия Запада, влияя серьезно на Россию,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики.

Ведь страны "Большой семерки" поддерживают единственно возможную формулу мира – украинскую, озвученную Владимиром Зеленским.

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