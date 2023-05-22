Также было принято ряд важных решений, неотделимой частью которых был украинский вопрос Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Клочок отметил, что итог обсуждения лидеров стран "Большой семерки" во всех областях проходил по красной линии через Украину. Обсуждались три важных вопроса: передача Украине западных истребителей, вопросы посредничества Китая и Ватикана в войне между Россией и Украиной и определение украинского вопроса как основного проблемного в повестке дня G7.

Вопрос Китая

Важное место было отведено обсуждению роли Китая. Все страны согласились, что с КНР важно сотрудничать экономически. В то же время, был поставлен вопрос об уменьшении зависимости от китайского импорта.

Страны приняли решение о повышении конкуренции и борьбе с незаконным производством товаров зачастую сомнительного качества из Китая. А также говорилось об эксплуатации людей в Китае как дешевой рабочей силы.

Но они четко подчеркивают, что будут сотрудничать с Китаем, то есть не говорится о конфронтации. И они будут приглашать Китай абсолютно на все площадки,

– заметил аналитик.

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Посредничество Пекина и Ватикана

В свою очередь Пекин на этот саммит отреагировал очень нервно, в китайских СМИ саммит был назван "марионеточным", подчеркнул Клочок.

Внимание саммита, в частности, было приковано к обсуждению участия Китая и Ватикана в переговорном процессе между Россией и Украиной в будущем. Также было принято неформальное решение о том, что упомянутых двух стран-миротворцев не будет при этом процессе.

Конечно, это очень возмутило Китай. Они надеялись, что будут диктовать жесткие условия Запада, влияя серьезно на Россию,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики.

Ведь страны "Большой семерки" поддерживают единственно возможную формулу мира – украинскую, озвученную Владимиром Зеленским.

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