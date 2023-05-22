Також було ухвалено низку важливих рішень, невіддільною частиною яких було українське питання. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Клочок зауважив, що підсумок обговорення лідерів країн "Великої сімки" у всіх сферах проходив червоною лінією через Україну. Обговорювалися три важливі питання: передача Україні західних винищувачів, питання посередництва Китаю та Ватикану у війні між Росією й Україною та визначення українського питання як основного проблемного на порядку денному G7.
Питання Китаю
Важливе місце було відведено обговоренню ролі Китаю. Всі країни погодилися, що з КНР важливо співпрацювати економічно. Водночас було поставлене питання щодо зменшення залежності від китайського імпорту.
Країни ухвалили рішення щодо підвищення конкуренції і боротьби з незаконним виробництвом товарів часто сумнівної якості з Китаю. А також говорилося про експлуатацію людей в Китаї як дешевої робочої сили.
Але вони чітко наголошують, що будуть співпрацювати з Китаєм, тобто не мовиться про конфронтацію. І вони будуть запрошувати Китай абсолютно на всі майданчики,
– зауважив аналітик.
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Посередництво Пекіну та Ватикану
Своєю чергою Пекін на цей саміт відреагував дуже нервово, в китайській пресі саміт був названий "маріонетковим", підкреслив Клочок.
Увага саміту зокрема була прикута до обговорення участі Китаю та Ватикану в переговорному процесі між Росією та Україною в майбутньому. Також було ухвалено неформальне рішення про те, що згаданих двох "країн-миротворців" не буде при цьому процесі.
Звісно, це дуже обурило Китай. Вони сподівалися, що будуть диктувати жорсткі умови Заходу, впливаючи серйозно на Росію,
– додав керівник Центру громадської аналітики.
Адже країни "Великої сімки" підтримують єдино можливу формулу миру – українську, яку озвучив Володимир Зеленський.
Детальніше про підсумки саміту G7
- Крім створення коаліції західних винищувачів для України, важливим проривом стало розширення двосторонньої угоди, яка дозволить Україні суттєво наростити військово-технічну і фінансову допомогу.
- Володимир Зеленський повідомляв, що Україна із союзниками обговорила нові спільні кроки щодо зброї, ППО, винищувачів та довготривалої програми підтримки України, зокрема у фінансовому та економічному аспектах.
- Яскраво на ці рішення відреагувала влада Росії. Вона заявила про "брудну репутацію" країн, які входять до "Великої сімки". Окупанти традиційно вбачали в саміті суцільні змови та провокації.