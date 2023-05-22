Також було ухвалено низку важливих рішень, невіддільною частиною яких було українське питання. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Клочок зауважив, що підсумок обговорення лідерів країн "Великої сімки" у всіх сферах проходив червоною лінією через Україну. Обговорювалися три важливі питання: передача Україні західних винищувачів, питання посередництва Китаю та Ватикану у війні між Росією й Україною та визначення українського питання як основного проблемного на порядку денному G7.

Питання Китаю

Важливе місце було відведено обговоренню ролі Китаю. Всі країни погодилися, що з КНР важливо співпрацювати економічно. Водночас було поставлене питання щодо зменшення залежності від китайського імпорту.

Країни ухвалили рішення щодо підвищення конкуренції і боротьби з незаконним виробництвом товарів часто сумнівної якості з Китаю. А також говорилося про експлуатацію людей в Китаї як дешевої робочої сили.

Але вони чітко наголошують, що будуть співпрацювати з Китаєм, тобто не мовиться про конфронтацію. І вони будуть запрошувати Китай абсолютно на всі майданчики,

– зауважив аналітик.

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Посередництво Пекіну та Ватикану

Своєю чергою Пекін на цей саміт відреагував дуже нервово, в китайській пресі саміт був названий "маріонетковим", підкреслив Клочок.

Увага саміту зокрема була прикута до обговорення участі Китаю та Ватикану в переговорному процесі між Росією та Україною в майбутньому. Також було ухвалено неформальне рішення про те, що згаданих двох "країн-миротворців" не буде при цьому процесі.

Звісно, це дуже обурило Китай. Вони сподівалися, що будуть диктувати жорсткі умови Заходу, впливаючи серйозно на Росію,

– додав керівник Центру громадської аналітики.

Адже країни "Великої сімки" підтримують єдино можливу формулу миру – українську, яку озвучив Володимир Зеленський.

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