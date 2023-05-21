Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, встреча G7 уже имеет два положительных сдвига для Украины.
Смотрите также Зеленский нажал партнеров: политолог назвал главные результаты последних международных визитов
Запад и дальше будет поддерживать Украину
Игорь Рейтерович объяснил, что самое главное достижение – это то, что партнеры, являющиеся членами Большой семерки, будут поддерживать Украину и дальше.
Это был очень четкий сигнал России в совместном заявлении, что война будет продолжаться до победы Украины и Россия вынуждена будет заплатить за все те убытки, которые она нанесла во время этой войны,
– подчеркнул он.
К тому же следует учитывать, что тональность этого заявления свидетельствует о том, что Большая семерка фактически превысила все ожидания украинской стороны и поразила устойчивость позиции Запада.
Кроме того, во время саммита прозвучала формулировка о необходимости выведения российских оккупационных войск с территории Украины. Это можно расценивать как мощный сигнал Украины.
Истребители в Украине будут
Игорь Рейтерович отметил, что еще один важный момент для украинской стороны в рамках саммита – это расширение двусторонних соглашений, которые позволят Украине существенно нарастить и военно-техническую, и финансовую помощь.
Кроме этого, наконец вопрос коалиции истребителей получил четкий ответ
Очень символично, что именно на заседании Большой семерки это решение уже фактически было окончательно принято,
– добавил он.
Конечно, это сигнал для России. Россияне, кстати, уже в панике и даже начинают делать маразматические заявления по поводу якобы сбития F-16 в Бахмуте.
Участие Владимира Зеленского в саммите: главное
- Президент Украины 20 мая прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в саммите G7. В этот же день он встретился с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии для обсуждения вопросов поддержки украинской стороны.
- Стало известно, что 21 мая Владимир Зеленский мог выступить на сессии саммита G7 и пообщаться с лидерами стран Большой семерки.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что мог выступить на саммите и онлайн-формате. Однако, совершил визит в Японию, чтобы разблокировать некоторые вопросы.