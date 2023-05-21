Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, встреча G7 уже имеет два положительных сдвига для Украины.

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Запад и дальше будет поддерживать Украину

Игорь Рейтерович объяснил, что самое главное достижение – это то, что партнеры, являющиеся членами Большой семерки, будут поддерживать Украину и дальше.

Это был очень четкий сигнал России в совместном заявлении, что война будет продолжаться до победы Украины и Россия вынуждена будет заплатить за все те убытки, которые она нанесла во время этой войны,

– подчеркнул он.

К тому же следует учитывать, что тональность этого заявления свидетельствует о том, что Большая семерка фактически превысила все ожидания украинской стороны и поразила устойчивость позиции Запада.

Кроме того, во время саммита прозвучала формулировка о необходимости выведения российских оккупационных войск с территории Украины. Это можно расценивать как мощный сигнал Украины.

Истребители в Украине будут

Игорь Рейтерович отметил, что еще один важный момент для украинской стороны в рамках саммита – это расширение двусторонних соглашений, которые позволят Украине существенно нарастить и военно-техническую, и финансовую помощь.

Кроме этого, наконец вопрос коалиции истребителей получил четкий ответ

Очень символично, что именно на заседании Большой семерки это решение уже фактически было окончательно принято,

– добавил он.

Конечно, это сигнал для России. Россияне, кстати, уже в панике и даже начинают делать маразматические заявления по поводу якобы сбития F-16 в Бахмуте.

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