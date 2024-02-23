Як змінювались ціни на нерухомість у 2023 році та що відбувається на ринку

Ринок нерухомості в Україні оговтався від шоку, якого зазнав у 2022 році. Станом на зараз, відновлення на ринку продовжується, проте воно відбувається нерівномірно: у частині регіонів ціни та попит перевищують показники 2021 року, а в інших попит навпаки падає. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Ціни на житло в Україні

У всіх категоріях нерухомості на ситуацію на ринку впливає віддаленість від лінії фронту й відповідно безпекова ситуація.

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Нове будівництво найшвидше відновилось на Заході України, згодом у Києві та Одесі. На попит та пропозицію також впливає фактор сезонності. Найбільше оголошень про продаж та оренду є у серпні – жовтні, так само й росте попит. Найпопулярнішими залишаються одно- та двокімнатні квартири.

П'ятірка лідерів серед обласних центрів за вартістю однокімнатної квартири у новобудові має такий вигляд:

Львів – в середньому 2,4 мільйона гривень (ріст 19,6% за рік);

Київ – 2,2 мільйона гривень (ріст 11% за рік);

Ужгород – 2,1 мільйона гривень (ріст 21,5% за рік);

Чернівці – 1,94 мільйона гривень (ріст 19,5% за рік);

Дніпро – 1,89 мільйона гривень (ріст 9% за рік).

Щодо ринку вторинного житла, то ситуація трішки інша. Найдорожче придбати однокімнатну квартиру можна у Києві. Далі йдуть Львів, Вінниця, Тернопіль та Одеса. При цьому у всіх містах, окрім Києва, вартість житла на вторинному ринку менша, ніж у новобудовах. У столиці ціна в середньому на 200 тисяч гривень вища саме на вторинці.

На ринку двокімнатних та трикімнатних квартир у новобудовах лідерами за медіанною вартістю є Київ, Львів, Ужгород, Дніпро, Чернівці, Вінниця, Тернопіль, Одеса, а також Івано-Франківськ та Дніпро.

Найдешевше житло можна придбати у прифронтових обласних центрах – Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Чернігові та Сумах.

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З орендою квартир ситуація схожа. Однокімнатні квартири найдорожчі:

у Львові (15 тисяч),

Ужгороді (14,5 тисячі),

Києві (12 тисяч).

У більшості обласних центрів ціна коливається від 7 до 10 тисяч гривень.

Щодо вартості оренди дво- та трикімнатних квартир, то перше місце зберігає Київ. Найдешевша оренда, як і у ситуації з купівлею, також у прифронтових обласних центрах.

За будинок найбільше грошей доведеться викласти у Києві – понад 7,1 мільйона гривень. У топі також Львів, Одеса, Ужгород, Чернівці та Івано-Франківськ.

Загалом зберігається тенденція вищої вартості купівлі нерухомості саме у західних областях, проте там стабілізувалась ситуація з попитом у співвідношенні до пропозиції, й немає такого ажіотажу, як у перші місяці 2022 року.

У прифронтових обласних центрах подекуди більша кількість оголошень про продаж нерухомості, ніж у відносно спокійних регіонах країни. Втім, це можна пояснити внутрішньою та зовнішньою міграцію населення. Як наслідок, люди продають нерухомість у тих містах, які потерпають від обстрілів частіше й намагаються облаштуватись деінде.

Щодо ринку продажу землі, то в Одесі та Києві найвища медіанна вартість – 1,89 мільйона та 2 мільйони гривень відповідно. У цих містах також найвищий попит та пропозиція серед обласних центрів.

Традиційно дешевше можна купити землю у прифронтових обласних центрах, при цьому найдешевше – у Кропивницькому (229 тисяч гривень). Ціни у західних регіонах дещо вищі, ніж у Центрі та на Півночі.

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Продаж та оренда комерційної нерухомості

Для всіх обласних центрів характерним є зростання ціни, якщо порівнювати з початком 2023 року. Наприклад, для Києва ріст цін становить 31%. Найбільше виросла в ціні земля у Львові – майже вдвічі (98%). Водночас у Луцьку та Житомирі вартість земельних ділянок залишилась практично на тому самому рівні, що й на початку року.

На ринку продажу комерційної нерухомості домінують міста-мільйонники та обласні центри на Заході країни. Найбільша медіанна вартість комерційного приміщення у Києві – 7,9 мільйона гривень. Слідом йдуть Ужгород, Дніпро, Одеса та Львів з медіанною вартістю близько 4 мільйонів гривень.

Для обласних центрів на Заході є характерним вищий попит при меншій пропозиції. Ціни на купівлю комерційної нерухомості також зросли, але не так значно, як у випадку з житлом. У Кропивницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Чернівцях ціни впродовж року навпаки впали.

Також у Києві найдорожча оренда комерційної нерухомості – 20 тисяч гривень. Столиця перша за кількістю пропозицій, у кілька разів випереджаючи інші обласні центри – у грудні було понад 17 тисяч оголошень про оренду комерції. Несподівано, але у п'ятірці лідерів за медіанною вартістю оренди немає Львова, натомість є Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ та Вінниця. У багатьох містах ціни впродовж року падали.

Упродовж року фіксувалось збільшення кількості пропозицій та відгуків на ринку. Це може свідчити про пожвавлення у цьому сегменті, проте до довоєнних показників ще далеко. Тут слід зауважити фактор коронавірусу, після якого багато компаній перейшли у віддалений формат роботи й досі працюють у такому режимі.

У підсумку ми бачимо, що західні регіони країни продовжують займати перші місця за вартістю купівлі/оренди нерухомості. Незмінним залишається цінове лідерство Києва майже у всіх категоріях нерухомості. Для прифронтових обласних центрів характерним є відносно велика пропозиція на ринку, що може свідчити про негативні тенденції міграції населення.

Ринок житла росте швидше, у порівнянні з комерційною нерухомістю. Знову ж таки, найкраще це можна спостерігати у більшості західних регіонів та Києві. Проте позитивна динаміка є характерною для майже усіх обласних центрів.