Как менялись цены на недвижимость в 2023 году и что происходит на рынке

Рынок недвижимости в Украине оправился от шока, который испытал в 2022 году. По состоянию на сейчас, восстановление на рынке продолжается, однако оно происходит неравномерно: в части регионов цены и спрос превышают показатели 2021 года, а в других спрос наоборот падает. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Цены на жилье в Украине

Во всех категориях недвижимости на ситуацию на рынке влияет удаленность от линии фронта и соответственно ситуация с безопасностью.

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Новое строительство быстрее всего возобновилось на Западе Украины, впоследствии в Киеве и Одессе. На спрос и предложение также влияет фактор сезонности. Больше всего объявлений о продаже и аренде есть в августе – октябре, так же и растет спрос. Самыми популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры.

Пятерка лидеров среди областных центров по стоимости однокомнатной квартиры в новостройке выглядит так:

Львов – в среднем 2,4 миллиона гривен (рост 19,6% за год);

Киев – 2,2 миллиона гривен (рост 11% за год);

Ужгород – 2,1 миллиона гривен (рост 21,5% за год);

Черновцы – 1,94 миллиона гривен (рост 19,5% за год);

Днепр – 1,89 миллиона гривен (рост 9% за год).

Относительно рынка вторичного жилья, то ситуация немного другая. Дороже всего приобрести однокомнатную квартиру можно в Киеве. Далее следуют Львов, Винница, Тернополь и Одесса. При этом во всех городах, кроме Киева, стоимость жилья на вторичном рынке меньше, чем в новостройках. В столице цена в среднем на 200 тысяч гривен выше именно на вторичке.

На рынке двухкомнатных и трехкомнатных квартир в новостройках лидерами по медианной стоимости являются Киев, Львов, Ужгород, Днепр, Черновцы, Винница, Тернополь, Одесса, а также Ивано-Франковск и Днепр.

Самое дешевое жилье можно приобрести в прифронтовых областных центрах – Херсоне, Николаеве, Запорожье, Харькове, Чернигове и Сумах.

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С арендой квартир ситуация похожая. Однокомнатные квартиры самые дорогие:

во Львове (15 тысяч),

Ужгороде (14,5 тысячи),

Киеве (12 тысяч).

В большинстве областных центров цена колеблется от 7 до 10 тысяч гривен.

По стоимости аренды двух- и трехкомнатных квартир, то первое место сохраняет Киев. Самая дешевая аренда, как и в ситуации с покупкой, также в прифронтовых областных центрах.

За дом больше всего денег придется выложить в Киеве – более 7,1 миллиона гривен. В топе также Львов, Одесса, Ужгород, Черновцы и Ивано-Франковск.

В целом сохраняется тенденция высокой стоимости покупки недвижимости именно в западных областях, однако там стабилизировалась ситуация со спросом в соотношении к предложению, и нет такого ажиотажа, как в первые месяцы 2022 года.

В прифронтовых областных центрах иногда большее количество объявлений о продаже недвижимости, чем в относительно спокойных регионах страны. Впрочем, это можно объяснить внутренней и внешней миграцией населения. Как следствие, люди продают недвижимость в тех городах, которые страдают от обстрелов чаще и пытаются обустроиться в другом месте.

Относительно рынка продажи земли, то в Одессе и Киеве самая высокая медианная стоимость – 1,89 миллиона и 2 миллиона гривен соответственно. В этих городах также самый высокий спрос и предложение среди областных центров.

Традиционно дешевле можно купить землю в прифронтовых областных центрах, при этом дешевле всего – в Кропивницком (229 тысяч гривен). Цены в западных регионах несколько выше, чем в Центре и на Севере.

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Продажа и аренда коммерческой недвижимости

Для всех областных центров характерен рост цены, если сравнивать с началом 2023 года. Например, для Киева рост цен составляет 31%. Больше всего выросла в цене земля во Львове – почти вдвое (98%). В то же время в Луцке и Житомире стоимость земельных участков осталась практически на том же уровне, что и в начале года.

На рынке продажи коммерческой недвижимости доминируют города-миллионники и областные центры на Западе страны. Наибольшая медианная стоимость коммерческого помещения в Киеве – 7,9 миллиона гривен. Следом идут Ужгород, Днепр, Одесса и Львов с медианной стоимостью около 4 миллионов гривен.

Для областных центров на Западе характерен высокий спрос при меньшем предложении. Цены на покупку коммерческой недвижимости также выросли, но не так значительно, как в случае с жильем. В Кропивницком, Луцке, Николаеве, Ровно, Черновцах цены в течение года наоборот упали.

Также в Киеве самая дорогая аренда коммерческой недвижимости – 20 тысяч гривен. Столица первая по количеству предложений, в несколько раз опережая другие областные центры – в декабре было более 17 тысяч объявлений об аренде коммерции. Неожиданно, но в пятерке лидеров по медианной стоимости аренды нет Львова, зато есть Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск и Винница. Во многих городах цены в течение года падали.

В течение года фиксировалось увеличение количества предложений и отзывов на рынке. Это может свидетельствовать об оживлении в этом сегменте, однако до довоенных показателей еще далеко. Здесь следует заметить фактор коронавируса, после которого многие компании перешли в удаленный формат работы и до сих пор работают в таком режиме.

В итоге мы видим, что западные регионы страны продолжают занимать первые места по стоимости покупки/аренды недвижимости. Неизменным остается ценовое лидерство Киева почти во всех категориях недвижимости. Для прифронтовых областных центров характерно относительно большое предложение на рынке, что может свидетельствовать о негативных тенденциях миграции населения.

Рынок жилья растет быстрее, по сравнению с коммерческой недвижимостью. Опять же, лучше всего это можно наблюдать в большинстве западных регионов и Киеве. Однако положительная динамика характерна почти для всех областных центров.