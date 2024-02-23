Борьба идет за два вопроса: как именно перезагружать БЭБ, и как подкрутить БЭБ полномочия, чтобы стало лучше хоть кому-то, потому что сейчас всем плохо.

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Бизнес хочет крутить полномочия в одну сторону, а власть – в другую, что и логично. Учитывая количество вовлеченных сторон, становится очевидно, что это важно для всех этих людей.

В общем имеем четыре основных принципиальных вопроса:

как назначают директора БЭБ?

Как именно и как часто будет происходить аудит эффективности БЭБ?

Как и когда состоится переаттестация всех сотрудников БЭБ?

Какова общая процедура набора кадров в БЭБ?

Давайте посмотрим подробнее.

Законопроект №10439 (правительственный)

Если очень упростить, то идея законопроекта от правительства – это, имитируя выполнение требований и пожеланий всяких там G7 и МВФ, оставить все как есть. И здесь важны детали.

1) Как назначают Директора БЭБ?

Назначает комиссия из шести человек: 3 от Кабмина, 3 от организаций, предоставлявших техническую помощь в течение последних трех лет по борьбе с коррупцией и реформы органов правопорядка (далее – международники).

Большинство – это 4 голоса, из которых хотя бы 2 голоса членов комиссии от международников. Если эти 4 голоса за решение никак не собираются, то достаточно 3 голосов, из которых хотя бы 2 голоса членов комиссии от международников. Конкурсная комиссия подает 3 кандидатуры на утверждение премьер-министру.

2) Аудит БЭБ

Аудит проводят 3 человека (далее – аудиторы), которые выбирает Кабмин из предложенных международниками. Аудит проводят каждые 2 года. Аудиторы сами разрабатывают и обнародуют методику оценки эффективности. У аудиторов широкие полномочия, в частности доступ к материалам дел, право требовать документы из других органов государства и проводить интервью с сотрудниками сколько угодно.

3) Переаттестация сотрудников БЭБ

Все просто – работники БЭБ, которые работали до принятия этого закона, должны через год после окончания военного положения пройти аттестацию по процедуре, которую определит Кабинет Министров.

4) Без изменений

Поэтому законопроект Кабмина предлагает на самом деле тупо зафиксировать положение дел в БЭБ. Если называть вещи своими именами, то каждый директор следственного органа, по факту, – завхоз. Там принтер заправит, на селектор сходит, письма напишет. И он как раз может действовать через всякие комиссии, дисциплинарные функции, управление кадровым наполнением.

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Если не проводить переаттестацию, а будем откровенны – не понятно когда закончится война, то задача руководителя тупо фиксировать состояние дел, а потом быть уволенным по результатам аудита. Поэтому, как именно выбирать статиста, что будет наблюдать за работой ловких силовиков, – не так уж и важно.

Более того, аудит следственного органа, как основание смены руководства, тупо взяли из закона о НАБУ, почти дословно. Но забыли рассказать одну важную штуку. Аудит НАБУ, как модельный пример, не состоялся ни разу с 2015 года. Хотя закон предусматривает ежегодное проведение аудита. Ни разу. Поэтому аудит тоже можно писать любой, его потом можно просто не проводить.

Отдельно важно то, что аудит не то чтобы имеет какую-то методику. Отсутствие последовательности и последовательности оценок эффективности может привести к очень разным результатам. Например, если условный аудит БЭБ в 2025 году выгонит с должности директора БЭБ за что-то одно, то это не помешает новому аудиту БЭБ в 2027 году выгнать следующего директора за еще что-то другое.

Поскольку переаттестация по этому законопроекту наступит условно при "следующей/другой" власти, потому что выборы однозначно состоятся после прекращения военного положения, то это просто фиксация как есть, пока не будет следующий политический цикл. А как есть – это довольно плохо.

Законопроект №10439-2 (депутатов, бизнеса и других)

1) Как назначают Директора БЭБ?

Назначает комиссия из 7 человек: 3 от Кабмина и 4 от международников. Большинство – это 4 голоса, из которых хотя бы 3 голоса членов комиссии от международников. Если эти 4 голоса за решение никак не собираются, то достаточно 3 голосов, из которых хотя бы 2 голоса членов комиссии от международников.

Кворум – хотя бы 4 присутствующих, из которых хотя бы 2 от международников. Конкурсная комиссия подает 1 кандидатуру на утверждение премьер-министру.

2) Аудит БЭБ

Аудит проводят 3 человека, которые выбирает Кабмин из предложенных международниками. Аудит проводят через 1 год с момента назначения нового председателя и через 3 года. Аудиторы сами разрабатывают и обнародуют методику оценки эффективности. У аудиторов широкие полномочия, в частности, доступ к материалам дел, право требовать документы из других органов государства и проводить интервью с сотрудниками сколько угодно.

3) Переаттестация сотрудников БЭБ

Все просто – работники БЭБ, которые работали до принятия этого закона, должны подать добровольное заявление на прохождение аттестации. Если не подают – это увольнение. Аттестацию проводят комиссии по 5 человек, из которых не менее трех от международников. Аттестация происходит публично с полной видеофиксацией. Процедуру аттестации утверждает директор БЭБ.

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4) Конкурсы на должности сотрудников

Комиссии по 5 человек, где 3 – от международников (по предложению). Принятие решения – 4 голоса, где 2 от международников. Этот законопроект уже немного о другом. Он признает, что с БЭБ все прям плохо и пытается с этим что-то сделать. Отдельная благодарность за отсутствие дискриминационных норм типа "не брать из МВД, СБУ и налоговой", потому что в судах эта норма не устоит.

Вместе с тем, здесь учтены проблемы, всплывшие за первые годы работы БЭБ: назначение 3 человек на должности БЭБ при проведении конкурса на 1, отсутствие конкурса на руководящие должности из-за деятельности незаконной комиссии по продвижению по службе, процедурно некорректное использование проверки на полиграфе при найме и тому подобное.

Риски законопроекта

Однако полный аутсорсинг любого найма в стиле "закрыли глаза и ждем счастья" содержит свои риски:

– Убирать из кадровой комиссии Совет общественного контроля в пользу международников – специфическое решение, поскольку в органе, где когда-то будет 4 тысячи сотрудников, процесс найма будет постоянным. Общественники, избранные гражданами и подотчетные гражданам будут точно эффективнее бюрократов, отбывающих командировки по очереди в кадровой комиссии БЭБ.

– Где найти две роты международников во все комиссии? Когда я пытался привлечь международников в попытки перезапуска конкурсных комиссий БЭБ, выяснилась такая штука, что почти всюду у них мандат организаций советовать и помогать принимать решения, но не принимать их самим. Более того, там не очень с политическими скандалами.

– Как заставить международников быть неприятными? Приведу пример. Когда-то, во времена Мельника, БЭБ попытался добавить в зуме на собеседованиях международников наблюдателями, а потом выпустила 2 вагона пресс-релизов, что "конкурсы проходят с участием международных экспертов". И там была определенная реакция, но она была не так чтобы публичная и не так чтобы сильная. И это как раз пример как оно работает.

– Аудит БЭБ. Здесь фактически то же, что и в предыдущей части о правительственном законопроекте. Теоретически все ок, фактически – может никогда не состояться (как в НАБУ). Методологии не наследуются и можно раз в год гонять директора БЭБ каждый раз на разных основаниях.

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– Отсутствие баланса в контроле за деятельностью БЭБ. Если архитектурно смотреть на НАБУ, как на пример, то международники могут (но ни разу не) увольнять директора по результатам аудита. А украинцы могут быть в курсе назначений и работы путем как раз общественного контроля.

– Достаточно рискованное сужение решения Кабмина на принятие единственного человека, избранной комиссией. То есть Кабмин церемониально согласовывает результат комиссии. Именно в этот момент это и может быть решением, типа единственный кандидат за все хорошее от бизнеса и партнеров, которого невозможно сбить. Однако уже после первого раза результат может нам не понравиться.

В итоге, №10439-2 – точно лучший из вариантов, над которым можно работать (если вернуть Совет Общественного Контроля в кадровую комиссию). Законопроект правительства №10439 просто консервирует положение вещей и не стоит его поддержки. В то же время сама архитектура законопроекта отражает отсутствие веры в способность широкого круга стейкхолдеров вместе бороться за адекватный результат.