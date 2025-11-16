Зеленський озвучив важливі рішення на тлі корупційного скандалу в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив щонайменше 5 рішень стосовно управління сферою енергетики на тлі нещодавнього корупційного скандалу.

Це сталося за результатами його розмови з Юлією Свириденко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

Дивіться також Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, – Зеленський

Які рішення ухвалили?

Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та пов'язаними із нею інституціями.

Перше – доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

– ідеться у повідомленні.

Також очікується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, а також розгляд подання на призначення керівника Фонду державного майна.

Крім того, президент доручив разом із правоохоронними та антикорупційними органами оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів і завершити конкурс на нового керівника так, щоб його обрали до кінця року.

Водночас він доручив підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію, і які повинні "запрацювати на сто відсотків в інтересах України".

Що відомо про корупційний скандал?