Зеленський озвучив важливі рішення на тлі корупційного скандалу в енергетиці
- Президент доручив Кабміну внести законопроєкт для оновлення складу Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.
- Планується оновлення керівництва в декількох енергетичних інституціях та підготовка до продажу активів, що належали російським субʼєктам.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив щонайменше 5 рішень стосовно управління сферою енергетики на тлі нещодавнього корупційного скандалу.
Це сталося за результатами його розмови з Юлією Свириденко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.
Які рішення ухвалили?
Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та пов'язаними із нею інституціями.
Перше – доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
– ідеться у повідомленні.
Також очікується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду, а також розгляд подання на призначення керівника Фонду державного майна.
Крім того, президент доручив разом із правоохоронними та антикорупційними органами оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів і завершити конкурс на нового керівника так, щоб його обрали до кінця року.
Водночас він доручив підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію, і які повинні "запрацювати на сто відсотків в інтересах України".
Що відомо про корупційний скандал?
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про те, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Задокументували діяльність високорівневої злочинної організації.
Пізніше з'явилися плівки, на яких ідентифікували співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, міністра юстиції та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.
Вже 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Юлія Свириденко повідомляла, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.