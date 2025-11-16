Зеленский озвучил важные решения на фоне коррупционного скандала в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал не менее 5 решений по управлению сферой энергетики на фоне недавнего коррупционного скандала.

Это произошло по результатам его разговора с Юлией Свириденко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

Какие решения приняли?

Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с ней институтами.

Первое – поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,

– говорится в сообщении.

Также ожидается обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, а также рассмотрение представления на назначение руководителя Фонда государственного имущества.

Кроме того, президент поручил вместе с правоохранительными и антикоррупционными органами обновить Агентство по розыску и менеджменту активов и завершить конкурс на нового руководителя так, чтобы его избрали до конца года.

В то же время он поручил подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, сбежавшим в Россию, и которые должны "заработать на сто процентов в интересах Украины".

Что известно о коррупционном скандале?