Гарантії безпеки для Путіна: чому недоречна риторика Макрона

Риторика Макрона, який постійно толочить про гарантії безпеки для Путіна недоречні. Вони абсолютно не відповідають вимогам часу та порядку денному.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про те, що Макрон і Зеленський обговорили 10 кроків до миру.

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Риторика Макрона була б доречна в інший період часу

Вігірінський зазначив, що риторика Макрона недоречна з точки зору часу. Якби війна уже завершилась чи завершувалась, то ми б говорили про умови подальшого співіснування з Росією з точки зору:

економіки;

війська;

безпеки;

комунікації на рівні збройних сил про недопущення конфлікту.

Тоді б риторика виглядала раціональною, бо війна завершується, доходить до логічного кінця і треба визначити, як жити далі. Тоді б Макрон мав право говорити, що умовно збройні сили Євросоюзу перебувають у постійному контакті з генштабом Росії, щоб не допустити потрапляння ракет на територію Євросоюзу з одного боку й Росії з іншого. Вони б відповідали обставинам часу, що склались на той момент,

– зауважив політолог.

Вігірінськсий про те, чому недоречна риторика Макрона: дивіться відео

Нині риторика Макрона недоречна

Він продовжив, що риторика Макрона сьогодні недоречна, бо війна триває, бойові дії на фронті триває і до ніяких переговорів про завершення війни Росія ще не готова. Своїми заявами Макрон демонструє, що Європа готова не ізолювати Росію. Так, він показує, що світ готовий до діалогу з Росією.

"Хоча такі речі можна озвучити Путіну непублічно, телефонуючи чи смскою. Специфічна фраза також була й від Шольца, який сказав, що не виключає економічної співпраці з Росією після завершення війни. Загалом це правильна вербальна конструкція, але у випадку Макрона – про які гарантії він говорить", – наголосив Вігірінський.

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