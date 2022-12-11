Здавалося б, Новий рік має асоціюватися зі святковим настроєм. Але росіяни всюди, де лише можуть, впихнуть якщо не війну, то своїх ворогів. Не стали виключенням і новорічні ялинки, розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки.
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Прикраси з пропагандою насилля
Ясна річ, що не минулося без пропаганди насилля. Але спочатку розповімо, що ж це за прикраси такі. На ялинці висіла паперова гірлянда з чоловічками. Серед них – Джо Байден, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, а також – зрадники Росії – Лайма Вайкуле, Максим Галкін та Алла Пугачова. Усі ці чоловічки з пунктирними лініями і написами "Відірви від мене що-небудь".
Ось така гірлянда прикрашала ялинку у Твері / Фото з місцевих пабліків
Поки у хворій уяві росіяни відривають руки та ноги лідерами США, України та Франції, на війні без реальних кінцівок залишаються "мобіки". Та й узагалі складно зрозуміти, кому могла спасти на думку такого роду прикраса. Для чого вона та який зміст несе? Хоча, ми однозначно надто багато вимагаємо від росіян.
У пресслужбі адміністрації Твері відразу ж вирішили виправдатися. Мовляв, відповідна гірлянда провисіла заледве пів години. І її "силами адміністрації Центрального району" зняли. Правда, підозрюємо, що причиною цього стали геніталії на чоловічках, а не посил цих самих прикрас.
Якщо ж серйозно, то ці прикраси – квіточки. Натомість моторошнішими ми вважаємо брошури, які росіяни поширюють серед мобілізованих.
Продовжують демонізувати Україну
- Напередодні ми розповідали вам про буклети, які отримують "мобіки". Їх зробили для того, щоб розпалити у росіянах патріотичний дух, а також мотивувати їх активніше гинути у війні проти України.
- Буклети в яскравих барвах російської пропаганди розповідають про "8 лєт бамбілі Данбас". Також не оминають увагою теми незаконної влади в Україні. Мовляв, з 2014 року нашою державою керує незаконний режим. І це при тому, що у 2019 році відбулися демократичні вибори, під час яких українці обрали нового президента.
- Звичайно ж, з допомогою цих брошур Кремль намагається виправдати початок "спеціальної військової операції". Крім того, у Росії прагнуть розпалити або ж посилити ненависть до українців і нашої держави.
- Якщо ж враховувати, що подібними наративами росіян згодовували явно більше, ніж 8 років, то не дивно, що багато з них радо і на добровільних засадах пішли воювати.