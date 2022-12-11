Здавалося б, Новий рік має асоціюватися зі святковим настроєм. Але росіяни всюди, де лише можуть, впихнуть якщо не війну, то своїх ворогів. Не стали виключенням і новорічні ялинки, розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Прикраси з пропагандою насилля

Ясна річ, що не минулося без пропаганди насилля. Але спочатку розповімо, що ж це за прикраси такі. На ялинці висіла паперова гірлянда з чоловічками. Серед них – Джо Байден, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, а також – зрадники Росії – Лайма Вайкуле, Максим Галкін та Алла Пугачова. Усі ці чоловічки з пунктирними лініями і написами "Відірви від мене що-небудь".

Ось така гірлянда прикрашала ялинку у Твері / Фото з місцевих пабліків

Поки у хворій уяві росіяни відривають руки та ноги лідерами США, України та Франції, на війні без реальних кінцівок залишаються "мобіки". Та й узагалі складно зрозуміти, кому могла спасти на думку такого роду прикраса. Для чого вона та який зміст несе? Хоча, ми однозначно надто багато вимагаємо від росіян.

У пресслужбі адміністрації Твері відразу ж вирішили виправдатися. Мовляв, відповідна гірлянда провисіла заледве пів години. І її "силами адміністрації Центрального району" зняли. Правда, підозрюємо, що причиною цього стали геніталії на чоловічках, а не посил цих самих прикрас.

Якщо ж серйозно, то ці прикраси – квіточки. Натомість моторошнішими ми вважаємо брошури, які росіяни поширюють серед мобілізованих.

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