Казалось, Новый год должен ассоциироваться с праздничным настроением. Но россияне повсюду, где только могут, впихнут если не войну, то своих врагов. Не стали исключением и новогодние елки, рассказывает 24 канал со ссылкой на местные паблики.
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Украшения с пропагандой насилия
Понятное дело, что не обошлось без пропаганды насилия. Но сначала расскажем, что это за украшения такие. На елке висела бумажная гирлянда с человечками. Среди них – Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, а также предатели России – Лайма Вайкуле, Максим Галкин и Алла Пугачева. Все эти человечки с пунктирными линиями и надписями "Оторви от меня что-нибудь".
Вот такая гирлянда украшала елку в Твери / Фото из местных пабликов
Пока в больном воображении россияне отрывают руки и ноги лидерами США, Украины и Франции, на войне без реальных конечностей остаются "мобики". Да и вообще сложно понять, кому могло прийти в голову такого рода украшение. Зачем он и какой смысл несет? Хотя мы однозначно слишком много требуем от россиян.
В пресс-службе администрации Твери сразу же решили оправдаться. Мол, эта гирлянда провисела едва пол часа. И ее "силами администрации Центрального района" сняли. Правда, подозреваем, что причиной этого стали гениталии на человечках, а не посыл этих самых украшений.
Если же серьезно, то эти украшения – цветочки. Зато более жуткими мы считаем брошюры, которые россияне распространяют среди мобилизованных.
Продолжают демонизировать Украину
- Накануне мы рассказывали вам о буклетах, получаемых "мобиками". Их сделали для того, чтобы разжечь в россиянах патриотический дух, а также мотивировать их активнее гибнуть в войне против Украины.
- Буклеты в ярких красках российской пропаганды рассказывают о "8 лет бамбили Данбас". Также не обходят вниманием тему незаконной власти в Украине. Мол, с 2014 года нашим государством руководит незаконный режим. И это при том, что в 2019 году прошли демократические выборы, во время которых украинцы избрали нового президента.
- Конечно же, с помощью этих брошюр Кремль пытается оправдать начало "специальной военной операции". Кроме того, в России стремятся разжечь или усилить ненависть к украинцам и нашему государству.
- Если же учитывать, что подобными нарративами россиян скармливали явно больше, чем 8 лет, то не удивительно, что многие из них радостно и на добровольной основе пошли воевать.