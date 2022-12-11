Казалось, Новый год должен ассоциироваться с праздничным настроением. Но россияне повсюду, где только могут, впихнут если не войну, то своих врагов. Не стали исключением и новогодние елки, рассказывает 24 канал со ссылкой на местные паблики.

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Украшения с пропагандой насилия

Понятное дело, что не обошлось без пропаганды насилия. Но сначала расскажем, что это за украшения такие. На елке висела бумажная гирлянда с человечками. Среди них – Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, а также предатели России – Лайма Вайкуле, Максим Галкин и Алла Пугачева. Все эти человечки с пунктирными линиями и надписями "Оторви от меня что-нибудь".

Вот такая гирлянда украшала елку в Твери / Фото из местных пабликов

Пока в больном воображении россияне отрывают руки и ноги лидерами США, Украины и Франции, на войне без реальных конечностей остаются "мобики". Да и вообще сложно понять, кому могло прийти в голову такого рода украшение. Зачем он и какой смысл несет? Хотя мы однозначно слишком много требуем от россиян.

В пресс-службе администрации Твери сразу же решили оправдаться. Мол, эта гирлянда провисела едва пол часа. И ее "силами администрации Центрального района" сняли. Правда, подозреваем, что причиной этого стали гениталии на человечках, а не посыл этих самых украшений.

Если же серьезно, то эти украшения – цветочки. Зато более жуткими мы считаем брошюры, которые россияне распространяют среди мобилизованных.

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