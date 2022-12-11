Для этого Кремль планирует создать спецназ информационной войны. Таким образом, Россия сделает очередной шаг навстречу СССР, восстановлением которого тоже грезит кровавый диктатор Путин.

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Главная война, которая сейчас происходит – война за сознание людей. Все мы в этой комнате – спецназ, ведущий эту войну,

– сказал Сергей Кириенко.

Соответствующее заявление он озвучил еще в конце августа в ходе закрытой встречи. Напомним, что Кириенко – давний помощник Путина, отвечающий за ключевые вопросы внутренней политики и политики в Украине

Интересный момент! В свое время Кириенко был либеральным реформатором. И во времена правления Путина резко изменил свой вектор. Напомним, что самого диктатора поначалу тоже считали либералом. Но очень быстро он снял маску, показав свое истинное лицо.

На кого направлена деятельность этого "спецназа"

Основной аудиторией рассылки нарративов должны быть школы и детские сады. Извращенное воображение Кириенко уже все подсчитало. Он отметил, что одних школьников в России 18 миллионов. Добавить в это число стоит также их родителей. И это уже колоссальная цифра тех, кто получил необходимые месседжи. Правда, он не забыл также и об охвате "старшего поколения".

Мы очень надеемся, что военная "спецоперация" на месте (в Украине – 24 канал) завершится относительно быстро. Но когда она закончится, информационная война продолжится...

– подчеркнул он.

Кириенко уже разбрасывает щупальца

Как рассказывают журналисты, Кириенко выступал во время частного семинара, организованного ANO Dialogue. Это орган, прямо финансируемый Кремлем. А его задача: связь российской бюрократии с рядовыми россиянами с помощью Интернета.

Телеграм-канал семинара свидетельствует, что его посетили 175 участников. Речь идет о представителях по меньшей мере 43 органов власти. Среди них: министерства внутренних дел, образования и энергетики, Московский метрополитен, национальная гвардия, силы внутренней безопасности, регулирующее тюрьмы агентство.

Идея со школами сработала

Уже с сентября этого года в русских школах поднимают триколор и поют каждое утро гимн. Кроме того, для учащихся проводят агитационные уроки по понедельникам. Они получили название "Разговор о важном". Данные российского Альянса учителей свидетельствуют, что некоторых преподавателей уволили с февраля. Причиной тому стал отказ поддерживать провоенную пропаганду Кремля.

У Кириенко была встреча с учителями на конференции в октябре. Во время нее он напомнил, чтобы они были критически настроены на ведение "народной войны" против Запада, воспитывая молодежь в патриотическом ключе. То есть детей с автоматами в детском саду им стало мало. Они решили формировать огромные "отряды Путина" на вырост, так сказать.

Более того, для молодых россиян Кириенко положил начало премии "Лидеры России". Она направлена на воспитание нового поколения государственных служащих. Победители получают не только награду, но и наставничество от высших должностных лиц в администрации Путина. Заметим, что большинство награжденных чиновников отправляют в Украину, чтобы они управляли на оккупированных после 24 февраля территориях.

К слову, опасность Кириенко признана в ЕС, Великобритании и США. Против него ввели санкции. А причиной тому стало обвинение его в причастности к попытке отравить Алексея Навального.

Кириенко может заменить Путина

Отметим, что Кириенко получил прозвище "вице-короля Донбасса". Журналисты предполагают, что его влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику может свидетельствовать об одном: он может заменить Путина. Но это только предположение.

Между тем, в августе он также предложил направить на общество "постоянный поток стабильных хороших новостей". Его циничность и в этом случае не перестает удивлять. Предложил Кириенко "показать, что то, что раньше было воронками от снарядов, теперь стало клумбами".

А вот самого Путина ожидают не слишком хорошие новости. В Институте по изучению войны отметили, что диктатора начинают критиковать даже те, кого он назначил руководить в псевдореспубликах. Уже не подбирает слова сам Гиркин, который сетует, что Кремль отнюдь не "защищает" Донбасс.