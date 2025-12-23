У храмі ПЦУ на Прикарпатті будуть святкувати Різдво 7 січня: чому так сталося

У селі Космач на Івано-Франківщині віряни храму Святих апостолів Петра і Павла ПЦУ святкуватимуть Різдво 7 січня 2026 року. Рішення залишитися на старому стилі ухвалили 18 грудня під час круглого столу за участю парафіян, настоятеля храму та представників громади.

Думки жителів громади розділилися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Влада розповіла, що стало ціллю росіян під час удару по Прикарпаттю

Що говорять в громаді про рішення?

Голова Космацької громади Дмитро Мохначук пояснив, що відповідно до положень Синоду, якщо дві третини парафіян проти переходу на новоюліанський календар, їм дозволяють святкувати за старим стилем. За його словами, 25 грудня храм буде відкритий для служби заради перемоги, за воїнів і за Україну, а різдвяне богослужіння відбудеться 7 січня.

Обговорення тривало понад дві з половиною години, бо раніше всі парафіяни відвідували один храм і допомагали йому разом, а тепер родини розділилися. В інших п'яти храмах громади, чотири з яких ПЦУ та один УГКЦ, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а депутати сільради радили всім церквам перейти на новоюліанський календар.

В Івано-Франківській єпархії ПЦУ підтвердили, що рішення про перехід на новоюліанський стиль ухвалив архієрейський Собор. Водночас парафії, які бажають залишитися на старому стилі, можуть це робити. На Прикарпатті, окрім Космача, ще дві парафії святкуватимуть Різдво 7 січня.

Що думають парафіяни про це?

У понеділок 22 грудня парафіяни храму Святих апостолів Петра і Павла приїхали до Івано-Франківська, щоб зустрітися з митрополитом Андрієм Абрамчуком і отримати письмову вказівку щодо богослужіння 25 грудня.

За інформацією парафіян, митрополит дав вказівку настоятелю храму отцю Василю Кіфору проводити служби 25 грудня й 7 січня.

Думки жителів Космача розділилися. Частина парафіян висловлюють занепокоєння через поділ громади і хочуть святкувати Різдво 25 грудня, як у решті України та світу. Інші – підтримують право на богослужіння за старим календарем, пропонуючи чергування для всіх охочих.

Попередній рік у храмі Святих апостолів Петра і Павла у Космачі Різдво відзначали 7 січня. Раніше парафіяни двічі збиралися на обговорення переходу на новоюліанський календар: на першому зборі його підтримали двоє людей, на другому – шестеро.

Коли святкують Різдво в Україні?