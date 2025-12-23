Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, передає 24 Канал.
Що відомо про наслідки обстрілу?
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформацію щодо можливих пошкоджень наразі уточнюють.
У ліквідації наслідків атаки залучені відповідні служби, сили ППО відпрацювали по цілях.
За наявними даними, Росія випустила по Україні понад 600 повітряних цілей по території України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що масований обстріл був навмисною та цинічною атакою напередодні Різдва.
Вона також зазначила, що найбільших ушкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури в західних регіонах країни. У зв’язку з цим по всій Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії, які скасують після стабілізації ситуації.
Що відомо про пошкодження в інших областях України?
- Росія вкотре масовано вдарила ударними дронами по півдню Одеської області. У регіоні є пошкодження інфраструктури, виникали займання та перебої з електропостачанням. Постраждалих у регіоні немає.
- У Києві внаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку у Святошинському районі, постраждали люди. У Вишгородському районі через ворожу атаку загинула жінка, сталась пожежа у приватному будинку, там також є поранені.
- У Житомирській області 23 грудня внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали люди, одна дитина загинула.