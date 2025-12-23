Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях обстрела?

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информацию о возможных повреждениях пока уточняют.

В ликвидации последствий атаки привлечены соответствующие службы, силы ПВО отработали по целям.

По имеющимся данным, Россия выпустила по Украине более 600 воздушных целей по территории Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что массированный обстрел был преднамеренной и циничной атакой накануне Рождества.

Она также отметила, что наибольшие повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в западных регионах страны. В связи с этим по всей Украине вводят аварийные отключения электроэнергии, которые отменят после стабилизации ситуации.

Что известно о повреждениях в других областях Украины?