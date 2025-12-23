Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, передает 24 Канал.
Смотрите также Во время атаки враг применил более 600 дронов и десятки ракет
Что известно о последствиях обстрела?
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информацию о возможных повреждениях пока уточняют.
В ликвидации последствий атаки привлечены соответствующие службы, силы ПВО отработали по целям.
По имеющимся данным, Россия выпустила по Украине более 600 воздушных целей по территории Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что массированный обстрел был преднамеренной и циничной атакой накануне Рождества.
Она также отметила, что наибольшие повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в западных регионах страны. В связи с этим по всей Украине вводят аварийные отключения электроэнергии, которые отменят после стабилизации ситуации.
Что известно о повреждениях в других областях Украины?
- Россия в очередной раз массированно ударила ударными дронами по югу Одесской области. В регионе есть повреждения инфраструктуры, возникали возгорания и перебои с электроснабжением. Пострадавших в регионе нет.
- В Киеве в результате атаки повреждено остекление окон многоэтажного дома в Святошинском районе, пострадали люди. В Вышгородском районе из-за вражеской атаки погибла женщина, произошел пожар в частном доме, там также есть раненые.
- В Житомирской области 23 декабря в результате атак по повреждена гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали люди, один ребенок погиб.