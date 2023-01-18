Хлопчик та дівчинка: у Львові рідні сестри одночасно народили двох діток
Джерело:Перше медичне об'єднання Львова
У Львові рідні сестри одночасно народили двох діток. У породіль одночасно відійшли води та народилися малюки.
Родинні пологи сталися у Різдво. Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.
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Що відомо про родинні пологи
На Різдво у 25-річної Анни та 20-річної Антоніни одночасно відійшли води. Через декілька годин на світ з'явилися діти.
У старшої сестри народилася дівчинка з вагою 3 070 грамів і зростом 53 сантиметрів. У молодшої сестри народився хлопчик, який важив 3 060 грамів та мав зріст 52 сантиметри.
В Україні можна отримати пакунок малюка
Після народження дитини батьки можуть розраховувати на "пакунок малюка" впродовж 30 днів. Його можна отримати у грошовій, або натуральній формі.
До переліку товарів в "пакунку малюка", який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Серед речей є одяг, підгузки, доглядова косметика та багато іншого. Вартість усього наповнення – до 5 тисяч гривень.