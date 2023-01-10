У Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали малюків у другому півріччі 2022 року.

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Найпопулярніші традиційні імена

Більшість українців все ж надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят. За друге півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх донечок, стали: Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара та Єва.

Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали: Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Мін'юст виділив найнезвичніші імена

Велика кількість сімей намагаються обрати рідковживані та незвичні імена для своїх малюків і 2022 рік не став виключенням – багато батьків підійшли до вибору імені для малечі творчо та, можна сказати, сміливо. У Мін'юсті назвали найоригінальніші імена: