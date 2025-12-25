Трамп у різдвяному привітанні згадав "лівих покидьків" та попередив про "поганого Санту"

Президент США Дональд Трамп оприлюднив різдвяне звернення. Він не посоромився у різкому тоні згадати про своїх опонентів.

Різдвяне привітання виглядало як ідеологічна промова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

Дивіться також В елегантних чорних образах: Дональд і Меланія Трамп представили різдвяний портрет

Яким було привітання Трампа з Різдвом?

У святковому дописі Трамп привітав всіх американців з Різдвом, однак окремо згадав так званих "радикальних лівих" та виголосив кілька своїх політичних наративів.

Веселого Різдва всім, включаючи радикально лівих покидьків, які роблять усе можливе, щоб знищити нашу країну, але зазнають жахливих невдач... У нас більше немає відкритих кордонів, чоловіків у жіночому спорті, трансгендерності для всіх чи слабкої правоохоронної діяльності... Нас знову поважають, можливо, як ніколи раніше. Боже, благослови Америку!!!,

– заявив американський лідер.

Водночас у різдвяний день Трамп долучився до традиційних дзвінків NORAD (Командування аерокосмічної оборони Північної Америки), яке щороку символічно "відстежує" пересування Санта Клауса. Під час спілкування з дітьми та їхніми батьками президент відповідав на запитання, чому існує ця традиція.

"Ну, ми відстежуємо Санту по всьому світу. Ми хочемо переконатися, що Санта поводиться добре. Санта – дуже хороша людина. Ми хочемо переконатися, що його ніхто не зіпсував, щоб до нас в країну не проник поганий Санта... Санта любить Оклахому, як і я. Знаєш, Оклахома дуже добре повела себе зі мною на виборах. Тож я люблю Оклахому. Ніколи на покидай Оклахому", – відповів дитині Трамп.

Трамп спілкується з дітьми на Різдво: дивіться відео

Трамп згадав Україну на різдвяному святі