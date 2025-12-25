Трамп в рождественском поздравлении вспомнил "левых подонков" и предупредил о "плохом Санте"

Президент США Дональд Трамп обнародовал рождественское обращение. Он не постеснялся в резком тоне упомянуть о своих оппонентах.

Рождественское поздравление выглядело как идеологическая речь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Смотрите также В элегантных черных образах: Дональд и Мелания Трамп представили рождественский портрет

Каким было поздравление Трампа с Рождеством?

В праздничном сообщении Трамп поздравил всех американцев с Рождеством, однако отдельно упомянул так называемых "радикальных левых" и произнес несколько своих политических нарративов.

Веселого Рождества всем, включая радикально левых подонков, которые делают все возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но терпят ужасные неудачи... У нас больше нет открытых границ, мужчин в женском спорте, трансгендерности для всех или слабой правоохранительной деятельности... Нас снова уважают, возможно, как никогда раньше. Боже, благослови Америку!!!,

– заявил американский лидер.

В то же время в рождественский день Трамп присоединился к традиционным звонкам NORAD (Командование аэрокосмической обороны Северной Америки), которое ежегодно символически "отслеживает" передвижения Санта Клауса. Во время общения с детьми и их родителями президент отвечал на вопрос, почему существует эта традиция.

"Ну, мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта – очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что его никто не испортил, чтобы к нам в страну не проник плохой Санта... Санта любит Оклахому, как и я. Знаешь, Оклахома очень хорошо повела себя со мной на выборах. Так что я люблю Оклахому. Никогда на покидай Оклахому", – ответил ребенку Трамп.

Трамп общается с детьми на Рождество: смотрите видео

Трамп вспомнил Украину на рождественском празднике