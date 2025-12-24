Фото опубликовали в инстаграме Белого дома, пишет 24 Канал. Президент и первая леди США поздравили с Рождеством.

Дональд Трамп надел элегантный черный костюм, галстук-бабочку и белую рубашку. Его жена предстала в красивом черном платье. Мелания распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила свой образ украшениями.

Как сообщает Fox News, президент и первая леди США сделали фотографию 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома. Они позировали на фоне рождественских елок и другого праздничного декора.

С Рождеством Христовым от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп,

– говорится в заметке.

Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Белого дома

