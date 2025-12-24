Фото опубликовали в инстаграме Белого дома, пишет 24 Канал. Президент и первая леди США поздравили с Рождеством.
Дональд Трамп надел элегантный черный костюм, галстук-бабочку и белую рубашку. Его жена предстала в красивом черном платье. Мелания распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила свой образ украшениями.
Как сообщает Fox News, президент и первая леди США сделали фотографию 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома. Они позировали на фоне рождественских елок и другого праздничного декора.
С Рождеством Христовым от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп,
– говорится в заметке.
Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Белого дома
Как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству?
Тема нынешнего рождественского декора в этом году звучит "Дом там, где сердце". Вдохновение Мелания Трамп черпала из "радости, вызовов и частых переездов, связанных с материнством и бизнесом", а воплотить ее идею помог дизайнер Эрве Пьер.
Окна Белого дома украшают 75 венков с красными бантами. Для декора использовали более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 000 футов лент и 10 000 декоративных бабочек.
Главная елка стоит в Голубой комнате. Ее привезли из Мичигана. Восточную комнату украсили в цветах флага США, а в Зеленой комнате висят портреты двух президентов: Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона, созданные из более 6000 частей пазла.