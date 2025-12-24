"Щоб він сконав": Зеленський привітав з Різдвом та озвучив головне бажання українців

Надвечір 24 грудня Володимир Зеленський привітав українців зі святом Різдва Христового. Він наголосив, що цей вечір – про любов до рідного дому, коренів і традицій, про радість, коли вся сім'я збирається за столом.

Саме це завжди було невід'ємною частиною українського Різдва. Про таке президент України розповів у святковому передріздвяному відеозверненні, пише 24 Канал.

Зеленський привітав українців з Різдвом

Глава держави нагадав, що вже четвертий рік поспіль Святвечір проходить під час повномасштабної війни за незалежність. Ворог намагається відібрати спокій, тепло сімейного вогнища, відчуття безпеки вдома.

Натомість українці невтомно захищають свою землю, свої родини та право на мирне життя, де тепло, смачно й усі разом.

Привітання Володимира Зеленського: дивіться відео

Президент підкреслив, що попри все, українці залишаються єдиними – чи наживо, чи на відстані. За його словами, це відчуття ніхто не здатен відібрати, воно дає силу, надію й допомагає триматися.

Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що мільйони українців сьогодні чекають на першу зірку в небі – у Києві, на Закарпатті, в Одесі чи під Куп'янськом. Де б вони не були, святкують Різдво в один день, як одна велика родина.

У своєму зверненні президент різко засудив масовані обстріли напередодні свята, назвавши це безбожністю та відсутністю людяності.

Водночас він зазначив, що українці тримаються, підтримують одне одного й моляться за захисників, полонених, загиблих Героїв та тих, хто зберіг Україну в серці попри розлуку чи окупацію.

Зеленський нагадав, що у різдвяну ніч усе загадане збувається, тож головне спільне бажання мирного життя обов'язково втілиться в реальність.

Він побажав злагоди родинам, радості дітям, щоб очі рідних не сльозилися, щоб добро перемогло й настав мир.

Зауважимо, що 25 грудня 2025 року в Україні не буде офіційним вихідним через дію воєнного стану.

