Київ не виключає новий наступ: як столиця підготувалася до оборони

На цей момент загрози наступу росіян на Київ немає, проте у ЗСУ не виключають, що окупанти знову спробують захопити столицю. Тож місто готується до будь-яких варіантів розвитку подій.

Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що Київська область підготувалась до можливого нового наступу з боку Білорусі.

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Як Київ підготувався до нового вторгнення

Україна створила угрупування на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Навколо самої столиці існує декілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Там на основі професійних позицій й довготривалих споруд створили потужну систему оборони. Загалом, за словами Павлюка, весь кордон з Білоруссю — це суцільні завали й мінні поля. Щоб їх пройти треба великі зусилля.

Ми постійно відстежуємо рух російської армії з полігонів. Думаю, у нас буде час попередити населення про можливий розвиток подій,

– сказав Олександр Павлюк.

Він уточнив, що Київ має достатньо сил і засобів для захисту. При цьому у підрозділах постійно відбуваються ротації, щоб люди відпочили й привели себе у бойовий стан.

В області все контрольовано. Люди постійно тренуються. Наша перевага — знання місцевості, її підготовка,

– додав генерал-лейтенант.

Чому росіяни дуже хочуть захопити Київ

Як сказав генерал-лейтенант, це "найбільш привабливий спосіб закінчення війни" для ворога. Росіяни хочуть взяти столицю та поставити свій маріонетковий уряд. Наразі військові роблять все, щоб цього не допустити.

На цей момент безпосередньої загрози немає. У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться – стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід. Також йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього Білорусі, як самостійної країни не буде,

– розповів Павлюк.

При цьому він уточнив, що Україна розглядає "можливі варіанти агресії в найближчі місяці". Наразі таких намірів наші військові не бачать, але готуються до них.

Яка зараз ситуація на кордоні з Білоруссю