Киев не исключает новое наступление: как столица подготовилась к обороне

В настоящее время угрозы наступления россиян на Киев нет, однако в ВСУ не исключают, что оккупанты снова попытаются захватить столицу. Так что город готовится к любым вариантам развития событий.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что Киевская область подготовилась к возможному новому наступлению со стороны Беларуси.

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Как Киев подготовился к новому вторжению

Украина создала группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Вокруг самой столицы существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций и долгосрочных сооружений была создана мощная система обороны. В общем, по словам Павлюка, вся граница с Беларусью — это сплошные завалы и минные поля. Чтобы их пройти нужно большие усилия.

Мы постоянно отслеживаем движение русской армии из полигонов. Думаю, у нас будет время предупредить население о возможном развитии событий,

– сказал Александр Павлюк.

Он уточнил, что у Киева достаточно сил и средств для защиты. При этом в подразделениях постоянно проходят ротации, чтобы люди отдохнули и привели себя в боевое состояние.

В области все контролируется. Люди постоянно тренируются. Наше преимущество – знание местности, ее подготовка,

– добавил генерал-лейтенант.

Почему россияне очень хотят захватить Киев

Как сказал генерал-лейтенант, это "наиболее привлекательный способ окончания войны" для врага. Россияне хотят взять столицу и поставить свое марионеточное правительство. В настоящее время наши военные делают все, чтобы этого не допустить.

В данный момент непосредственной угрозы нет. У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается – сдерживаются наши силы на северной границе, чтобы мы не могли перебросить их на восток. Также идет оккупация Беларуси размещающимися на полигонах военными силами, скорее всего, на долгое время. И будущего Беларуси, как самостоятельной страны не будет,

– рассказал Павлюк.

При этом он уточнил, что Украина рассматривает возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Пока таких намерений наши военные не видят, но готовятся к ним.

Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью