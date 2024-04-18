Є 2 види ATACMS: у чому різниця між касетними та фугасними ракетами

Україна катастрофічно потребує далекобійного озброєння, зокрема ракет ATACMS. Така зброя розблокує можливості знищення стратегічних об'єктів ворога, наприклад, незаконно збудованого Кримського мосту.

Однак є 2 види ATACMS, які завдають різного ураження. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Зверніть увагу Не лише Кримський міст: Світан сказав, що ще треба знищувати в Криму

Різниця касетних та фугасних ракет

У пакеті допомоги від США є рекомендація Джо Байдену надати Збройним Силам далекобійні ракети ATACMS. Однак в Україну вже була одна постача партії ракет ATACMS з дальністю 160 кілометрів.

Загалом є декілька видів та поколінь цих ракет, які відрізняються навігаційною системою. Якщо вірити фотографіям уламків, опублікованим росіянами, то ракети, які отримувала Україна, були 1996 року виробництва. Там інерціальна система навігації, тобто відносно неточна, й касетна боєголовка, яка у спеціальному відділенні має понад 900 мін.

Воно у повітрі відкривається і міни засівають велику територію. Приблизно десятки гектарів. Все залежить від висоти, на якій розкривається ця ракета,

– зауважив військовий експерт.

Інший тип ракет ATACMS – фугасні. Принципова різниця у тому, що у неї один великий відділ, де міститься вибухівка. Фугасна боєголовка падає на землю і вибухає. Відбувається лише один великий вибух.

Перевага касетної боєголовки у тому, що вона здатна знищити велику площу, наприклад, аеродром, на якому стоїть багато літаків чи вертольотів. Проте, якщо мова йде про велике укріплення, наприклад, бункер Владіміра Путіна або Кримський міст, то треба зробити один великий вибух. У такому разі касетні боєприпаси не підходять, потрібні саме фугасні.

Який вид ATACMS треба ЗСУ

Україні потрібна ракета з дальністю 300 кілометрів із фугасною боєголовкою, адже саме така спроможна знищити Кримський міст. Якщо США теоретично не дадуть Україні фугасні ракети, а касетні, то вони також стануть в пригоді під час знищенні мосту в Криму.

Адже навколо мосту росіяни розмістили потужну систему ППО, ПРО та РЕБ. Там стоять спеціальні аерозольні установки, які захищають його від морських дронів. Весь цей захист потрібно знищити перед ударом по мосту.

Уявимо, що нам дали касетні боєприпаси з дальністю 300 кілометрів. Ними знищуються системи ППО, ПРО та РЕБ, міст стане беззахисний навіть проти морських дронів й тоді його буде набагато простіше знищити. ЗСУ зможуть використовувати ракети Storm Shadow або AASM-250 з літаками. Для нас дуже важливі будь-які ракети й касетні, й фугасні,

– зазначив Нарожний.

Як знищити Кримський міст

Влучання фугасної ракети в опору чи полотно має дві великі різниці. Адже минулого разу було пошкоджено полотно, яке росіяни, на жаль, відновили.

Зруйнувати опору вкрай складно, оскільки вона будується з урахуванням на льодоходи, морські шторми тощо. Є спеціальні бетонобійні боєприпаси, наприклад, Taurus, Storm Shadow. У ракеті є два відділення: одне – з вибухівкою перед основним боєприпасом, який вибухає перший, вибух пробиває бетон, друга залітає всередину й там вибухає. Таким чином завдає серйозних руйнувань саме для бетонованих укріплень.

"У мене є певні сумніви щодо того, чи спрацює це на бетонні опори. Тому більше реалістично вдарити 10 – 20 ракетами й знищить багато прольотів та вивести цей міст на пару років", – додав військовий експерт.

Вибухи у Криму: останні новини