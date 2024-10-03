"Очі та вуха" Росії за 100 мільйонів доларів: що відомо про РЛС "Небо-М", яку знищили ЗСУ
3 жовтня стало відомо, що Сили оборони знищили російську РЛС "Небо-М". Що це таке та чому на неї геть не шкода цілої ракети ATACMS, розповідає 24 Канал.
Це третій відомий факт ураження Силами оборони комплексів "Небо-М". До цього подібний успіх ЗСУ мали у 2022 році (також на півдні України) та зовсім нещодавно – 28 травня 2024 року на аеродромі тимчасово окупованого Луганська.
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Подробиці бойової операції повідомили в оперативному командуванні "Південь" та підтвердили в Генштабі ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі,
– повідомлення Генштабу ЗСУ від 3 жовтня 2024 року.
Чому РЛС "Небо-М" є такими цінними для росіян
Військові зазначають, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, адже працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.
Фактично це "очі та вуха" росіян, до того ж дуже дорогі. Вартість однієї установки коштує близько 100 мільйонів доларів.
До того ж це штучний товар, який в умовах санкцій не підлягає відновленню чи заміні. За оцінками військових, в окупантів залишилося лише 10 систем цього типу, що працюють. А це означає, що пильнувати за фронтом у понад 1200 кілометрів окупантам стане складніше, а "повітряні коридори" для українських крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG суттєво розширяться.
Також росіянам стане значно складніше виявляти українську балістику, а відповідно – вони частіше будуть отримувати нові "подарунки" від ATACAMS і Компанії.
РЛС "Небо-М" – це нова розробка росіян, що пішла в серію лише у 2012 році, а серія ця дуже обмежена, бо виробництво такої машини дуже технологічно складне та дороге, а головне – потребує значної кількості західних елементів, які нині в умовах санкцій стали для окупантів недосяжними.
Російська РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ
Як росіяни використовували РЛС "Небо-М" на півдні України
Головне завдання РЛС "Небо-М" – виявлення балістичних цілей на дистанції до 600 кілометрів та відстеження траєкторій польотів крилатих ракет. Повідомляється, що "Небо-М" одночасно може супроводжувати 200 "трас".
Крім того, начебто радіолокаційна система може виявляти літаки 5-го покоління, як-от F-22 та F-35. Але якщо так і піде далі, то "Небо-М" може взагалі не дочекатися літаків 5-го покоління, бо їх до того часу виб'ють літаками третього.
- Станція дуже мобільна – для її розгортання потрібно лише 15 хвилин, також вона має великий ресурс роботи.
- Як пишуть автори видання Defence Express, поява настільки цінної машини в степах України пояснюється переляком росіян від посилення потужності українських ракетників.
- Начебто ворог перекинув РЛС "Небо-М" в України з позицій за Уралом та в Арктиці, щоб краще пильнувати небо та берегти воєнні об'єкти в Криму та материковій частині південно-східної України, яка досі перебуває під їх контролем.
РЛС "Небо-М" дуже цінна для росіян / Фото росЗМІ
Сили оборони до такого розвитку подій були готові та організували прийом вищого ґатунку.
Чим було знищено РЛС "Небо-М"
Генштаб інформує, що російський комплекс РЛС було знищено за допомогою балістичної ракети, запущеної зі системи ATACMS (проти якої російське "Небо" й мало боротися).
Нагадаємо, що вартість однієї ракети MGM-140A – від 1,5 мільйона доларів. Проте ці витрати точно того варті, адже не лише знищено машину, чия вартість – 100 мільйонів і це незворотна втрата для ворога, а й найголовніше – усунення такої перешкоди відкриває для ЗСУ нові можливості.
А відповідно якісної "бавовни" буде ще більше, а варіантів захисту "Керченського мосту" та інших цілей – менше.
Як росіяни використовують РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ
РЛС "Небо-М" – основні характеристики
- тип – радіолокаційна станція великого радіусу дії;
- розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (Росія);
- початок розробки – 1999 рік;
- початок випробувань – 2010 рік;
- початок серійного виробництва – 2012 рік;
- час розгортання комплексу – 15 хвилин;
- склад комплексу – модуль командного пункту, радари (1 – 3, залежно від комплектації);
- діапазон хвиль – метрові, сантиметрові, дециметрові;
- зона виявлення: за дальністю – 600 кілометрів; за кутом місця – 70 градусів; за висотою – 600 кілометрів,
- середнє напрацювання на відмову – 1000 годин,
- ціна – 100 мільйонів доларів,
- чим зазвичай знищується – ATACMS, AGM-88 HARM та іншою зброєю.