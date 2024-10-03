"Очі та вуха" Росії за 100 мільйонів доларів: що відомо про РЛС "Небо-М", яку знищили ЗСУ

3 жовтня стало відомо, що Сили оборони знищили російську РЛС "Небо-М". Що це таке та чому на неї геть не шкода цілої ракети ATACMS, розповідає 24 Канал.

Це третій відомий факт ураження Силами оборони комплексів "Небо-М". До цього подібний успіх ЗСУ мали у 2022 році (також на півдні України) та зовсім нещодавно – 28 травня 2024 року на аеродромі тимчасово окупованого Луганська.

Читайте також ЗСУ уразили рідкісну російську РЛС "Небо-М"

Подробиці бойової операції повідомили в оперативному командуванні "Південь" та підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі,

– повідомлення Генштабу ЗСУ від 3 жовтня 2024 року.

Чому РЛС "Небо-М" є такими цінними для росіян

Військові зазначають, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, адже працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

Фактично це "очі та вуха" росіян, до того ж дуже дорогі. Вартість однієї установки коштує близько 100 мільйонів доларів.

До того ж це штучний товар, який в умовах санкцій не підлягає відновленню чи заміні. За оцінками військових, в окупантів залишилося лише 10 систем цього типу, що працюють. А це означає, що пильнувати за фронтом у понад 1200 кілометрів окупантам стане складніше, а "повітряні коридори" для українських крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG суттєво розширяться.

Також росіянам стане значно складніше виявляти українську балістику, а відповідно – вони частіше будуть отримувати нові "подарунки" від ATACAMS і Компанії.

РЛС "Небо-М" – це нова розробка росіян, що пішла в серію лише у 2012 році, а серія ця дуже обмежена, бо виробництво такої машини дуже технологічно складне та дороге, а головне – потребує значної кількості західних елементів, які нині в умовах санкцій стали для окупантів недосяжними.



Російська РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ

Як росіяни використовували РЛС "Небо-М" на півдні України

Головне завдання РЛС "Небо-М" – виявлення балістичних цілей на дистанції до 600 кілометрів та відстеження траєкторій польотів крилатих ракет. Повідомляється, що "Небо-М" одночасно може супроводжувати 200 "трас".

Крім того, начебто радіолокаційна система може виявляти літаки 5-го покоління, як-от F-22 та F-35. Але якщо так і піде далі, то "Небо-М" може взагалі не дочекатися літаків 5-го покоління, бо їх до того часу виб'ють літаками третього.

Станція дуже мобільна – для її розгортання потрібно лише 15 хвилин, також вона має великий ресурс роботи.

Як пишуть автори видання Defence Express, поява настільки цінної машини в степах України пояснюється переляком росіян від посилення потужності українських ракетників.

Начебто ворог перекинув РЛС "Небо-М" в України з позицій за Уралом та в Арктиці, щоб краще пильнувати небо та берегти воєнні об'єкти в Криму та материковій частині південно-східної України, яка досі перебуває під їх контролем.



РЛС "Небо-М" дуже цінна для росіян / Фото росЗМІ

Сили оборони до такого розвитку подій були готові та організували прийом вищого ґатунку.

Чим було знищено РЛС "Небо-М"

Генштаб інформує, що російський комплекс РЛС було знищено за допомогою балістичної ракети, запущеної зі системи ATACMS (проти якої російське "Небо" й мало боротися).

Нагадаємо, що вартість однієї ракети MGM-140A – від 1,5 мільйона доларів. Проте ці витрати точно того варті, адже не лише знищено машину, чия вартість – 100 мільйонів і це незворотна втрата для ворога, а й найголовніше – усунення такої перешкоди відкриває для ЗСУ нові можливості.



А відповідно якісної "бавовни" буде ще більше, а варіантів захисту "Керченського мосту" та інших цілей – менше.



Як росіяни використовують РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ

РЛС "Небо-М" – основні характеристики