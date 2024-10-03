"Глаза и уши" России за 100 миллионов долларов: что такое РЛС "Небо М", которую уничтожили ВСУ

3 октября стало известно, что Силы обороны уничтожили российскую РЛС Небо-М. Что это такое и почему на нее совсем не жалко целой ракеты ATACMS, рассказывает 24 Канал.

Это третий известный факт поражения Силами обороны комплексов "Небо-М". До этого подобный успех ВСУ имели в 2022 году (также на юге Украины) и совсем недавно – 28 мая 2024 года на аэродроме временно оккупированного Луганска.

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Подробности боевой операции сообщили в оперативном командовании "Юг" и подтвердили в Генштабе ВСУ.

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Ее уничтожение существенно снижает способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели,

– сообщение Генштаба ВСУ от 3 октября 2024 года.

Почему РЛС "Небо-М" являются такими ценными для россиян

Военные отмечают, что РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, ведь работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

Фактически это "глаза и уши" россиян, к тому же очень дорогие. Стоимость одной установки стоит около 100 миллионов долларов.

К тому же это искусственный товар, который в условиях санкций не подлежит восстановлению или замене. По оценкам военных, у оккупантов осталось только 10 работающих систем этого типа. А это означает, что следить за фронтом в более 1200 километров оккупантам станет сложнее, а "воздушные коридоры" для украинских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG существенно расширятся.

Также россиянам станет значительно сложнее обнаруживать украинскую баллистику, а соответственно – они чаще будут получать новые "подарки" от ATACAMS и Компании.

РЛС "Небо-М" – это новая разработка россиян, которая пошла в серию только в 2012 году, а серия эта очень ограничена, потому что производство такой машины очень технологически сложное и дорогое, а главное – требует значительного количества западных элементов, которые сейчас в условиях санкций стали для оккупантов недосягаемыми.



Российская РЛС "Небо-М" / Фото росСМИ

Как россияне использовали РЛС "Небо-М" на юге Украины

Главная задача РЛС "Небо-М" – обнаружение баллистических целей на дистанции до 600 километров и отслеживание траекторий полетов крылатых ракет. Сообщается, что "Небо-М" одновременно может сопровождать 200 "трасс".

Кроме того, якобы радиолокационная система может обнаруживать самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35. Но если так и пойдет дальше, то "Небо-М" может вообще не дождаться самолетов 5-го поколения, потому что их к тому времени выбьют самолетами третьего.

Станция очень мобильная – для ее развертывания нужно всего 15 минут, также она имеет большой ресурс работы.

Как пишут авторы издания Defence Express, появление столь ценной машины в степях Украины объясняется испугом россиян от усиления мощности украинских ракетчиков.

Якобы враг перебросил РЛС "Небо-М" в Украину с позиций за Уралом и в Арктике, чтобы лучше следить за небом и беречь военные объекты в Крыму и материковой части юго-восточной Украины, которая до сих пор находится под их контролем.



РЛС "Небо-М" очень ценна для россиян / Фото росСМИ

Силы обороны к такому развитию событий были готовы и организовали прием высшего сорта.

Чем была уничтожена РЛС "Небо-М"

Генштаб информирует, что российский комплекс РЛС был уничтожен с помощью баллистической ракеты, запущенной из системы ATACMS (против которой российское "Небо" и должно было бороться).

Напомним, что стоимость одной ракеты MGM-140A – от 1,5 миллиона долларов. Однако эти расходы точно того стоят, ведь не только уничтожено машину, чья стоимость – 100 миллионов и это необратимая потеря для врага, но и самое главное – устранение такого препятствия открывает для ВСУ новые возможности.



А соответственно качественного "хлопка" будет еще больше, а вариантов защиты "Керченского моста" и других целей – меньше.



Как россияне используют РЛС "Небо-М" / Фото росСМИ

РЛС "Небо-М" – основные характеристики