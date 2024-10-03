Це третій відомий факт ураження Силами оборони комплексів "Небо-М". До цього подібний успіх ЗСУ мали у 2022 році (також на півдні України) та зовсім нещодавно – 28 травня 2024 року на аеродромі тимчасово окупованого Луганська.

Читайте також ЗСУ уразили рідкісну російську РЛС "Небо-М"

Подробиці бойової операції повідомили в оперативному командуванні "Південь" та підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі,
– повідомлення Генштабу ЗСУ від 3 жовтня 2024 року.

Військові зазначають, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, адже працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

Фактично це "очі та вуха" росіян, до того ж дуже дорогі. Вартість однієї установки коштує близько 100 мільйонів доларів.

До того ж це штучний товар, який в умовах санкцій не підлягає відновленню чи заміні. За оцінками військових, в окупантів залишилося лише 10 систем цього типу, що працюють. А це означає, що пильнувати за фронтом у понад 1200 кілометрів окупантам стане складніше, а "повітряні коридори" для українських крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG суттєво розширяться.

Також росіянам стане значно складніше виявляти українську балістику, а відповідно – вони частіше будуть отримувати нові "подарунки" від ATACAMS і Компанії.

РЛС "Небо-М" – це нова розробка росіян, що пішла в серію лише у 2012 році, а серія ця дуже обмежена, бо виробництво такої машини дуже технологічно складне та дороге, а головне – потребує значної кількості західних елементів, які нині в умовах санкцій стали для окупантів недосяжними.

Небо М
Російська РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ

Головне завдання РЛС "Небо-М" – виявлення балістичних цілей на дистанції до 600 кілометрів та відстеження траєкторій польотів крилатих ракет. Повідомляється, що "Небо-М" одночасно може супроводжувати 200 "трас".

Крім того, начебто радіолокаційна система може виявляти літаки 5-го покоління, як-от F-22 та F-35. Але якщо так і піде далі, то "Небо-М" може взагалі не дочекатися літаків 5-го покоління, бо їх до того часу виб'ють літаками третього.

  • Станція дуже мобільна – для її розгортання потрібно лише 15 хвилин, також вона має великий ресурс роботи.
  • Як пишуть автори видання Defence Express, поява настільки цінної машини в степах України пояснюється переляком росіян від посилення потужності українських ракетників.
  • Начебто ворог перекинув РЛС "Небо-М" в України з позицій за Уралом та в Арктиці, щоб краще пильнувати небо та берегти воєнні об’єкти в Криму та материковій частині південно-східної України, яка досі перебуває під їх контролем.

РЛС Небо М
РЛС "Небо-М" дуже цінна для росіян / Фото росЗМІ

Сили оборони до такого розвитку подій були готові та організували прийом вищого ґатунку.

Генштаб інформує, що російський комплекс РЛС було знищено за допомогою балістичної ракети, запущеної зі системи ATACMS (проти якої російське "Небо" й мало боротися).

Нагадаємо, що вартість однієї ракети MGM-140A – від 1,5 мільйона доларів. Проте ці витрати точно того варті, адже не лише знищено машину, чия вартість – 100 мільйонів і це незворотна втрата для ворога, а й найголовніше – усунення такої перешкоди відкриває для ЗСУ нові можливості.

А відповідно якісної "бавовни" буде ще більше, а варіантів захисту "Керченського мосту" та інших цілей – менше.

РЛС Небо-М
Як росіяни використовують РЛС "Небо-М" / Фото росЗМІ

  • тип – радіолокаційна станція великого радіусу дії;
  • розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (Росія);
  • початок розробки – 1999 рік;
  • початок випробувань – 2010 рік;
  • початок серійного виробництва – 2012 рік;
  • час розгортання комплексу – 15 хвилин;
  • склад комплексу – модуль командного пункту, радари (1 – 3, залежно від комплектації);
  • діапазон хвиль – метрові, сантиметрові, дециметрові;
  • зона виявлення: за дальністю – 600 кілометрів; за кутом місця – 70 градусів; за висотою – 600 кілометрів,
  • середнє напрацювання на відмову – 1000 годин,
  • ціна – 100 мільйонів доларів,
  • чим зазвичай знищується – ATACMS, AGM-88 HARM та іншою зброєю.