"Неідеальна, але угода": Мецола визнала, що гроші від ЄС були потрібні Україні ще на вчора
Усі 27 лідерів Євросоюзу все ж погодили 50 мільярдів євро допомоги для України. Втім, це рішення могли прийняти набагато раніше.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала досягнуту угоду про надання довгострокової підтримки для України сумою в 50 мільярдів євро. Про це вона повідомила в ході пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Дивіться також Квоти на цукор, м’ясо та яйця: чи продовжить ЄС безмитну торгівлю з Україною та на яких умовах
Гроші потрібні були набагато раніше
Роберта Мецола запевняє, що Україна залишається пріоритетом для Європи, й саме тому для ЄС важливо мати згоду всіх 27 держав-членів ЄС.
Це забезпечить довіру, легітимність і передбачуваність, яких від нас очікують, тому що безпека України – це безпека Європи. А для цього ми повинні виконати зобов'язання, яке ми взяли на себе два роки тому, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,
– наголосила посадовиця.
Водночас очільниця Європарламенту назвала це рішення "неідеальним", оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан блокував виділення грошей з грудневого засідання Євроради.
Чи було б ідеальніше, якби ми досягли цього рішення в грудні? Безумовно. Чи потрібні були б Україні ці гроші вчора? Звичайно, потрібні. Чи погодилися ми сьогодні виділити ці гроші Україні з нашого бюджету? Так,
– сказала Мецола.
Віктор Орбан розблокував фінансування для України: що відомо
- 30 січня Угорщина направила до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро. Втім, було висунуто певні умови.
- Орбан пояснив, що компроміс полягає у тому, що фінансування Україні схвалять за умови, "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". По суті, це означає для Угорщини можливість щорічно блокувати допомогу.
- Угорський прем'єр уточнив, що це щорічне схвалення має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС. Водночас він зазначив, що деякі країни помилково інтерпретують це як засіб щорічного шантажу, і запевнив, що це не так.
- За інформацією ЗМІ, 31 січня Орбан провів переговори з Мелоні та Макроном у рамках підготовки до саміту ЄС, головне питання якого – схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Як наслідок цього і було схвалено угоду про підтримку для нашої держави.