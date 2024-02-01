"Неидеальное, но соглашение": Мецола признала, что деньги от ЕС были нужны Украине еще на вчера
Все 27 лидеров Евросоюза все же согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины. Впрочем, это решение могли принять гораздо раньше.
Президент Европарламента Роберта Мецола приветствовала достигнутое соглашение о предоставлении долгосрочной поддержки для Украины суммой в 50 миллиардов евро. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Деньги нужны были гораздо раньше
Роберта Мецола уверяет, что Украина остается приоритетом для Европы и именно поэтому, для ЕС важно иметь согласие всех 27 государств-членов ЕС.
Это обеспечит доверие, легитимность и предсказуемость, которых от нас ожидают, потому что безопасность Украины – это безопасность Европы. А для этого мы должны выполнить обязательство, которое мы взяли на себя два года назад, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,
– подчеркнула чиновница.
В то же время руководительница Европарламента назвала это решение "неидеальным", поскольку венгерский премьер Виктор Орбан блокировал выделение денег с декабрьского заседания Евросовета.
Было ли бы идеальнее, если бы мы достигли этого решения в декабре? Безусловно. Нужны ли были бы Украине эти деньги вчера? Конечно, нужны. Согласились ли мы сегодня выделить эти деньги Украине из нашего бюджета? Да,
– сказала Мецола.
Виктор Орбан разблокировал финансирование для Украины: что известно
- 30 января Венгрия направила в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро. Впрочем, были выдвинуты определенные условия.
- Орбан объяснил, что компромисс заключается в том, что финансирование Украине одобрят при условии, "если ежегодно будут решать, продолжать ли присылать эти деньги, или нет". По сути, это означает для Венгрии возможность ежегодно блокировать помощь.
- Венгерский премьер уточнил, что это ежегодное одобрение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. В то же время он отметил, что некоторые страны ошибочно интерпретируют это, как средство ежегодного шантажа, и заверил, что это не так.
- По информации СМИ, 31 января Орбан провел переговоры с Мелони и Макроном в рамках подготовки к саммиту ЕС, главный вопрос которого – принятие четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Вследствие этого и было одобрено соглашение о поддержке для нашего государства.