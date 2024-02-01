Президент Европарламента Роберта Мецола приветствовала достигнутое соглашение о предоставлении долгосрочной поддержки для Украины суммой в 50 миллиардов евро. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Деньги нужны были гораздо раньше
Роберта Мецола уверяет, что Украина остается приоритетом для Европы и именно поэтому, для ЕС важно иметь согласие всех 27 государств-членов ЕС.
Это обеспечит доверие, легитимность и предсказуемость, которых от нас ожидают, потому что безопасность Украины – это безопасность Европы. А для этого мы должны выполнить обязательство, которое мы взяли на себя два года назад, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,
– подчеркнула чиновница.
В то же время руководительница Европарламента назвала это решение "неидеальным", поскольку венгерский премьер Виктор Орбан блокировал выделение денег с декабрьского заседания Евросовета.
Было ли бы идеальнее, если бы мы достигли этого решения в декабре? Безусловно. Нужны ли были бы Украине эти деньги вчера? Конечно, нужны. Согласились ли мы сегодня выделить эти деньги Украине из нашего бюджета? Да,
– сказала Мецола.
Виктор Орбан разблокировал финансирование для Украины: что известно
- 30 января Венгрия направила в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро. Впрочем, были выдвинуты определенные условия.
- Орбан объяснил, что компромисс заключается в том, что финансирование Украине одобрят при условии, "если ежегодно будут решать, продолжать ли присылать эти деньги, или нет". По сути, это означает для Венгрии возможность ежегодно блокировать помощь.
- Венгерский премьер уточнил, что это ежегодное одобрение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. В то же время он отметил, что некоторые страны ошибочно интерпретируют это, как средство ежегодного шантажа, и заверил, что это не так.
- По информации СМИ, 31 января Орбан провел переговоры с Мелони и Макроном в рамках подготовки к саммиту ЕС, главный вопрос которого – принятие четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Вследствие этого и было одобрено соглашение о поддержке для нашего государства.