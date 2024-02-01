Президент Европарламента Роберта Мецола приветствовала достигнутое соглашение о предоставлении долгосрочной поддержки для Украины суммой в 50 миллиардов евро. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Деньги нужны были гораздо раньше

Роберта Мецола уверяет, что Украина остается приоритетом для Европы и именно поэтому, для ЕС важно иметь согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Это обеспечит доверие, легитимность и предсказуемость, которых от нас ожидают, потому что безопасность Украины – это безопасность Европы. А для этого мы должны выполнить обязательство, которое мы взяли на себя два года назад, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– подчеркнула чиновница.

В то же время руководительница Европарламента назвала это решение "неидеальным", поскольку венгерский премьер Виктор Орбан блокировал выделение денег с декабрьского заседания Евросовета.

Было ли бы идеальнее, если бы мы достигли этого решения в декабре? Безусловно. Нужны ли были бы Украине эти деньги вчера? Конечно, нужны. Согласились ли мы сегодня выделить эти деньги Украине из нашего бюджета? Да,

– сказала Мецола.

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