Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала досягнуту угоду про надання довгострокової підтримки для України сумою в 50 мільярдів євро. Про це вона повідомила в ході пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Гроші потрібні були набагато раніше

Роберта Мецола запевняє, що Україна залишається пріоритетом для Європи, й саме тому для ЄС важливо мати згоду всіх 27 держав-членів ЄС.

Це забезпечить довіру, легітимність і передбачуваність, яких від нас очікують, тому що безпека України – це безпека Європи. А для цього ми повинні виконати зобов'язання, яке ми взяли на себе два роки тому, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– наголосила посадовиця.

Водночас очільниця Європарламенту назвала це рішення "неідеальним", оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан блокував виділення грошей з грудневого засідання Євроради.

Чи було б ідеальніше, якби ми досягли цього рішення в грудні? Безумовно. Чи потрібні були б Україні ці гроші вчора? Звичайно, потрібні. Чи погодилися ми сьогодні виділити ці гроші Україні з нашого бюджету? Так,

– сказала Мецола.

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