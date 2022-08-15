Незалежні й незашкварені: що відомо про Маселка та Мороза, яких обрали у Вищу раду правосуддя

Верховна Рада України 15 серпня обрала на голосуванні членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза. За їхнє призначення проголосували 258 народних депутатів.

Зокрема, Маселка підтримали 203 парламентарі, а Мороза – 291. 24 канал зібрав у матеріалі, що відомо про нових членів Вищої ради правосуддя.

До теми Романа Маселка та Миколу Мороза обрали у Вищу раду правосуддя

Незалежні й незашкварні

Роман Маселко – голова Ради громадського контролю НАБУ, член правління Фундації DEJURE. Експерт з питань діяльності органів суддівського врядування, волонтер Автомайдану. З листопада 2016 року є членом Громадської ради доброчесності.

Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Обидва подавалися й пройшли відповідний конкурс, щоб зайняти ці посади. Співзасновник і голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков відреагував на ці призначення. За його словами, таких осіб обрали вперше на його пам'яті.

Рада взяла і призначила двох незалежних, незашкварених кандидатів, які просто прийшли і виграли конкурс. Ще й одного з них – відомого на всю Україну борця з судовою мафією. На моїй пам'яті це вперше, принаймні щодо топпозицій в судовій владі,

– сказав Жернаков.

Він подякував усім, хто проголосував за ці призначення. Також наголосив, що попереду чекає складне завдання. Адже є ще 15 вільних вакансій членів ВРП.

Що відомо про фундацію DEJURE

Михайло Жернаков 6 років тому разом з юристами Тарасом Шепелем і Романом Куйбідою заснували фундацію DEJURE. Цей аналітичний центр прямої дії сприяє розвитку верховенства права та реформ у сфері правосуддя в Україні. Місія – доброчесна, незалежна та професійна судова влада, якій довіряє суспільство.

Контролюючий орган фундації – Наглядова рада. До неї входять виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, журналістка Євгенія Моторевська, правозахисниця Лариса Денисенко.

У DEJURE навіть склали маніфест Нової системи правосуддя. Згідно з ним, за 5 років в Україні можливо досягти системи правосуддя, яка ефективно захищає права людини. Також за цей час, як вважають правники, можна мінімізувати вплив на правосуддя через тиск або корупцію. Ще реально домогтися довіри людей до суду, місця рейтингу в Rule of Law Index на рівні інших держав в регіоні, стану українського правосуддя як аргументу інвестувати в Україну.

Реакція Маселка на призначення

Він зізнався, що йому важко повірити, що це стало реальністю.

Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає Ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ. Це велика честь і ще більша відповідальність. Зроблю усе, щоб не розчарувати та втілити наші мрії про справедливі суди для усіх,

– поділився Маселко.

Також він подякував усім, хто за нього проголосував і підтримував.

Варто зауважити, що Роман Маселко веде авторський блог "Правосуддя по-новому" на 24 каналі. До початку повномасштабного вторгнення росії він розповідав про важливі для суспільства теми. Зокрема, про те, що Вища рада правосуддя заплющувала очі на "п'яні" ДТП суддів.

Також серед тем було, що судді замість звільнення йдуть у почесну відставку й отримують захмарні пенсії. Висловлював й думку про те, що 2022 рік стане вирішальним для судової системи.

Що відомо про Миколу Мороза

Його діяльність у більшості пов'язана з науковою та викладацькою роботою. До призначення він був доцентом кафедри цивільного права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Брав участь у підготовці наукових висновків для Вищого господарського суду України, Вищого суду України та Конституційного суду України. Також працював і в приватних установах. Кандидат юридичних наук.

Мороз двічі брав участь у конкурсі в Касаційному господарському суді та Касаційному цивільному суді. Обидва рази потрапляв у фінальний рейтинг, але суддею так і не був.

У мотиваційному листі на посаду члена ВРП зазначав, що судовий корпус України має бути оновлений та сформований відповідно до міжнародних стандартів.

Конкурс до Вищої ради правосуддя

Ще 22 лютого 2022 року 10 членів Вищої ради правосуддя за власним бажанням достроково склали свої повноваження, тому ВРП втратила кворум і припинила виконувати свої обов'язки. Причиною такого рішення у Вищій раді правосуддя назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала перевірку всіх членів ВРП.

Президент 23 липня видав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя. Постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад.

Саме конкурсна комісія визначає, в якій формі проводити співбесіду з кандидатом. Тоді голова конкурсної комісії повинен подати президентові на розгляд список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, не пізніше наступного робочого дня.

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