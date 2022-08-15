Независимые, без зашкваров: что известно о Маселке и Морозе, избранных в Высший совет правосудия

Верховная Рада Украины 15 августа избрала на голосовании членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза. За их назначение проголосовало 258 народных депутатов.

В частности, Маселко поддержали 203 парламентария, а Мороза – 291. 24 канал собрал в материале, что известно о новых членах Высшего совета правосудия.

На тему Романа Маселко и Николая Мороза избрали в Высший совет правосудия

Независимые и незашкварные

Роман Маселко – председатель Совета общественного контроля НАБУ, член правления Фонда DEJURE. Эксперт по деятельности органов судейского управления, волонтер Автомайдана. С ноября 2016 г. является членом Общественного совета добродетели.

Николай Мороз - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Оба подавались и прошли соответствующий конкурс, чтобы занять эти должности. Соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отреагировал на эти назначения. По его словам, таких лиц избрали впервые в его памяти.

Совет взял и назначил двух независимых, незашкваренных кандидатов, которые просто пришли и выиграли конкурс. Еще одного из них – известного на всю Украину борца с судебной мафией. На моей памяти это впервые, по крайней мере, относительно топпозиций в судебной власти,

– сказал Жернаков.

Он поблагодарил всех, кто проголосовал за эти назначения. Также подчеркнул, что впереди предстоит сложная задача. Есть еще 15 свободных вакансий членов ВРП.

Что известно о фонде DEJURE

Михаил Жернаков 6 лет назад вместе с юристами Тарасом Шепелем и Романом Куйбидой основали фонд DEJURE. Этот аналитический центр прямого действия способствует развитию верховенства права и реформ в сфере правосудия в Украине. Миссия – добродетельная, независимая и профессиональная судебная власть, которой доверяет общество.

Контролирующий орган фонда – Наблюдательный совет. В нее входят исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, журналистка Евгения Моторевская, правозащитница Лариса Денисенко.

В DEJURE даже сочинили манифест Новой системы правосудия. Согласно ему, за 5 лет в Украине возможно достичь системы правосудия, эффективно защищающей права человека. Также за это время, как считают юристы, можно минимизировать влияние на правосудие из-за давления или коррупции. Еще реально добиться доверия людей к суду, места рейтинга в Rule of Law Index на уровне других государств в регионе, состояния украинского правосудия как аргумента инвестировать в Украину.

Реакция Маселка на назначение

Он признался, что ему сложно поверить, что это стало реальностью.

Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает Ваша поддержка, которая и есть основа решения ВРУ. Это большая честь и еще большая ответственность. Сделаю все, чтобы не разочаровать и воплотить наши мечты о справедливых судах для всех,

– поделился Маселко.

Также он поблагодарил всех, кто за него проголосовал и поддерживал.

Следует отметить, что Роман Маселко ведет авторский блог "Правосудие по-новому" на 24 канале. До начала полномасштабного вторжения России он рассказывал о важных для общества темах. В частности, о том, что Высший совет правосудия закрывал глаза на "пьяные" ДТП судей.

Также среди тем было, что судьи вместо увольнения уходят в почетную отставку и получают заоблачные пенсии. Высказывал и мнение о том, что 2022 год станет решающим для судебной системы.

Что известно о Николае Морозе

Его деятельность в большинстве связана с научной и преподавательской работой. До назначения он являлся доцентом кафедры гражданского права в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Участвовал в подготовке научных выводов Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего суда Украины и Конституционного суда Украины. Также работал и в приватных учреждениях. Кандидат юридических наук.

Мороз дважды участвовал в конкурсе в Кассационном хозяйственном суде и Кассационном гражданском суде. Оба раза попадал в финальный рейтинг, но судьей так и не был.

В мотивационном письме на должность члена ВРП отмечал, что судебный корпус Украины должен быть обновлен и сформирован в соответствии с международными стандартами.

Конкурс в Высший совет правосудия

Еще 22 февраля 2022 года 10 членов Высшего совета правосудия по собственному желанию досрочно сложили свои полномочия , поэтому ВРП потеряла кворум и прекратила выполнять свои обязанности. Причиной такого решения в Высшем совете правосудия назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал проверку всех членов ВРП.

Президент 23 июля издал указ, утвердивший положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия. Постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВРП и утвердить ее персональный состав.

Именно конкурсная комиссия определяет, в какой форме проводить собеседование с кандидатом. Тогда глава конкурсной комиссии должен подать президенту на рассмотрение список кандидатов, рекомендованных для назначения на должность члена Высшего совета правосудия, не позднее следующего рабочего дня.

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