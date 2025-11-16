Росія атакувала ракетою та 176 дронами: скільки влучань та як відпрацювала ППО

У ніч на 16 листопада Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету та 176 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ прозвітували про результати роботи ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО 16 листопада?

В ніч на 16 листопада Росія атакувала Україні 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області та 176 БпЛА "Шахед", "Гербера" й іншими з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим. З них близько 100 – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили у Повітряних силах.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовані 37 влучань БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

На Одещині ворог вдарив по сонячній електростанції