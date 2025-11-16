Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакувала ракетою та 176 дронами: скільки влучань та як відпрацювала ППО
16 листопада, 09:12
2

Росія атакувала ракетою та 176 дронами: скільки влучань та як відпрацювала ППО

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету і 176 дронів, зокрема "Шахед" та "Гербера".
  • Станом на 09:00 знищено або подавлено 139 ворожих дронів у різних регіонах країни.

У ніч на 16 листопада Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету та 176 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ прозвітували про результати роботи ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога 

Як відпрацювала ППО 16 листопада?

В ніч на 16 листопада Росія атакувала Україні 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області та 176 БпЛА "Шахед", "Гербера" й іншими з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим. З них близько 100 – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 
– повідомили у Повітряних силах.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовані 37 влучань БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

На Одещині ворог вдарив по сонячній електростанції

  • Вночі 16 листопада Росія обстрілювала безпілотниками Одеську область. Керівник ОВА Олег Кіпер наголосив, що пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, зокрема під ворожий удар потрапила сонячна електростанція.

  • За даними Міненерго, в Одеській області сталися раптові знеструмлення через удари по критичній інфраструктурі. Робота з її відновлення триває.