Росія атакувала ракетою та 176 дронами: скільки влучань та як відпрацювала ППО
- Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету і 176 дронів, зокрема "Шахед" та "Гербера".
- Станом на 09:00 знищено або подавлено 139 ворожих дронів у різних регіонах країни.
У ніч на 16 листопада Росія запустила по Україні 1 балістичну ракету та 176 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ прозвітували про результати роботи ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога
Як відпрацювала ППО 16 листопада?
В ніч на 16 листопада Росія атакувала Україні 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області та 176 БпЛА "Шахед", "Гербера" й іншими з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим. З них близько 100 – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– повідомили у Повітряних силах.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
На жаль, зафіксовані 37 влучань БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
На Одещині ворог вдарив по сонячній електростанції
Вночі 16 листопада Росія обстрілювала безпілотниками Одеську область. Керівник ОВА Олег Кіпер наголосив, що пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, зокрема під ворожий удар потрапила сонячна електростанція.
За даними Міненерго, в Одеській області сталися раптові знеструмлення через удари по критичній інфраструктурі. Робота з її відновлення триває.