Російські війська продовжують атакувати Україну. У ніч на 18 жовтня вони вкотре запустили ракети та ударні дрони.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": зранку терор продовжився

Скільки ракет та "Шахедів" змогла збити ППО?

За даними Повітряних сил, з 19:00 17 жовтня та у ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У Повітряних силах зазначають, що станом на 09:03 атака триває, в повітряному просторі України залишається декілька російських дронів. Закликаємо Вас у випадку повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.



Як відпрацювала ППО у ніч на 18 жовтня / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки російських атак на Україну: коротко про головне